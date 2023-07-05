İsveçli Jennie, kavgada ölen eşi için adalet istedi

Kavga sırasında markette olan Jennie Henrikson Süngü, olayla ilgili olarak 2 kişinin daha cezalandırılması gerektiğini savundu. Jennie, “Şu an biri hakkında işlem yapıldı ama 3 kişilerdi. Tek başıma kaldım. Oturum iznim bitti. Hayatımı burada kurdum, eşimden başka kimsem yoktu. Hepsinin en büyük cezayı almalarını istiyorum.” dedi.