İsveçli Jennie, kavgada ölen eşi için adalet istedi

Antalya’nın Alanya ilçesinde komşularıyla çıkan kavgada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Eyyüğ Süngü’nün ölümüne ilişkin Uğur Kılınç tutuklandı. Süngü’nün İsveç vatandaşı eşi Jennie Henrikson, kavgaya 2 kişinin daha karıştığını belirtilp, diğer suçluların da cezalandırılmasını istedi.

İsveçli Jennie, kavgada ölen eşi için adalet istedi - 1

İsveç vatandaşı eşi Jennie Henrikson Süngü ile Kestel Mahallesi'nde oturan Eyyüp Süngü, 15 Mayıs'ta kuzeni Serhat K. ile buluşup, gezdikten sonra evinin önüne geldi. Bu sırada Süngü ile yan komşusu E.K. tartışmaya başladı.

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İsveçli Jennie, kavgada ölen eşi için adalet istedi - 2

Tartışmanın büyümesi ile evin önüne, E.K.'nin oğlu Uğur Kılınç ile arkadaşı H.A. da geldi. Çıkan kavgada Eyyüp Süngü, başına darbe alarak yaralandı. Gerginliğin artması ile çevredekilerin çağırdığı jandarma, kavgaya biber gazıyla müdahale etti.

İsveçli Jennie, kavgada ölen eşi için adalet istedi - 3

Eyyüp Süngü ile Serkan K. hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Süngü, 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Uğur Kılınç ise işlemleri sonrası tutuklandı.

İsveçli Jennie, kavgada ölen eşi için adalet istedi - 4

Kavga sırasında markette olan Jennie Henrikson Süngü, olayla ilgili olarak 2 kişinin daha cezalandırılması gerektiğini savundu. Jennie, “Şu an biri hakkında işlem yapıldı ama 3 kişilerdi. Tek başıma kaldım. Oturum iznim bitti. Hayatımı burada kurdum, eşimden başka kimsem yoktu. Hepsinin en büyük cezayı almalarını istiyorum.” dedi.

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