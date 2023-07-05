İsveçli Jennie, kavgada ölen eşi için adalet istedi
Antalya’nın Alanya ilçesinde komşularıyla çıkan kavgada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Eyyüğ Süngü’nün ölümüne ilişkin Uğur Kılınç tutuklandı. Süngü’nün İsveç vatandaşı eşi Jennie Henrikson, kavgaya 2 kişinin daha karıştığını belirtilp, diğer suçluların da cezalandırılmasını istedi.
İsveç vatandaşı eşi Jennie Henrikson Süngü ile Kestel Mahallesi'nde oturan Eyyüp Süngü, 15 Mayıs'ta kuzeni Serhat K. ile buluşup, gezdikten sonra evinin önüne geldi. Bu sırada Süngü ile yan komşusu E.K. tartışmaya başladı.