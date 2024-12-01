İşyerlerine "Barbie" operasyonu: 9 kadın kurtarıldı, 10 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır’da polisin fuhuş yaptırılan iş yerlerine düzenlediği, ‘Barbie-21’ adı verilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9’u tutuklanırken, yabancı uyruklu 8 kadın İl Göç İdaresine teslim edildi. Yapılan çalışmada iş yerine gelenlere, ‘Kısa mı uzun mu kalacaksın?’ şeklinde sorular yöneltildiği, ‘Kısa kalacağım’ cevabını verenlerin fuhuş yapılan odalara, ‘Uzun kalacağım’ diyenlerinse ise normal odalara yönlendirildiği ortaya çıktı.
Diyarbakır'da, fuhuş yaptırıldığını belirlenen iş yerlerine ‘Barbie-21’ adı verilen operasyon düzenlendi. Baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı.