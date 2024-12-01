İşyerlerine "Barbie" operasyonu: 9 kadın kurtarıldı, 10 kişi gözaltına alındı

ŞİFRELİ KONUŞMALAR DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan çalışmada, iş yeri sahipleriyle fuhuş için anlaştıkları kişiler arasındaki şifreli konuşmalar deşifre edildi. İş yerine gelenlere, ‘Kısa mı uzun mu kalacaksın?’ şeklinde sorular yöneltildiği, ‘Kısa kalacağım’ cevabını verenlerin fuhuş yapılan odalara, ‘Uzun kalacağım’ diyenlerinse ise normal odalara yönlendirildiği ortaya çıktı.