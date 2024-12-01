İşyerlerine "Barbie" operasyonu: 9 kadın kurtarıldı, 10 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’da polisin fuhuş yaptırılan iş yerlerine düzenlediği, ‘Barbie-21’ adı verilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9’u tutuklanırken, yabancı uyruklu 8 kadın İl Göç İdaresine teslim edildi. Yapılan çalışmada iş yerine gelenlere, ‘Kısa mı uzun mu kalacaksın?’ şeklinde sorular yöneltildiği, ‘Kısa kalacağım’ cevabını verenlerin fuhuş yapılan odalara, ‘Uzun kalacağım’ diyenlerinse ise normal odalara yönlendirildiği ortaya çıktı.

İşyerlerine "Barbie" operasyonu: 9 kadın kurtarıldı, 10 kişi gözaltına alındı - 1

Diyarbakır'da, fuhuş yaptırıldığını belirlenen iş yerlerine ‘Barbie-21’ adı verilen operasyon düzenlendi. Baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı.

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İşyerlerine "Barbie" operasyonu: 9 kadın kurtarıldı, 10 kişi gözaltına alındı - 2

Yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonuyla ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfekler ele geçirildi. Dronun da kullanıldığı operasyonda, fuhşa zorlandığı tespit edilen 8’i yabancı uyruklu, 9 kadın da kurtarıldı.

İşyerlerine "Barbie" operasyonu: 9 kadın kurtarıldı, 10 kişi gözaltına alındı - 3

ŞİFRELİ KONUŞMALAR DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan çalışmada, iş yeri sahipleriyle fuhuş için anlaştıkları kişiler arasındaki şifreli konuşmalar deşifre edildi. İş yerine gelenlere, ‘Kısa mı uzun mu kalacaksın?’ şeklinde sorular yöneltildiği, ‘Kısa kalacağım’ cevabını verenlerin fuhuş yapılan odalara, ‘Uzun kalacağım’ diyenlerinse ise normal odalara yönlendirildiği ortaya çıktı.

İşyerlerine "Barbie" operasyonu: 9 kadın kurtarıldı, 10 kişi gözaltına alındı - 4

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 8 kadın, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

İşyerlerine "Barbie" operasyonu: 9 kadın kurtarıldı, 10 kişi gözaltına alındı - 5
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