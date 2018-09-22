İtalya'da kurt saldırılarına karşı Kangal köpeği önerisi

Kangal köpeklerinin kurtla çok profesyonel şekilde mücadele ettiğini vurgulayan Ümit Taşdelen, şunları kaydetti: "O bölgede kurtlar yoğun olduğu için meclis üyesi Kangal köpeği önerisinde bulunmuştu. Bunun üzerine 2 çiftçi aile talepte bulundu. Biz de onlarla anlaşmamızı gerçekleştirdik. 8 yavrumuzu hazırlayıp yola çıkarmayı düşünüyoruz. Gereken işlemler yapıldıktan sonra inşallah bizi orada temsil edecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle çalışmalarımız devam ediyor, onun haricinde Bakanlıkla da irtibat halindeyiz. İzin geldiğinde yola çıkarmayı düşünüyoruz."