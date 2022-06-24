İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören

"ONLARI HEP ANACAĞIZ"

Onların ideal aile babası, örnek yönetici ve çalışma arkadaşları olduğunu belirten Eczacıbaşı, "Bu çok zor günleri birbirimizden destek alarak aşacağız. Hiç unutmayacağız, onları hep anacağız. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.