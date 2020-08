İtalyan koyu, tatilcilerin atıklarıyla çöplüğe döndü

"YAŞADIĞIMIZ YERİ TEMİZ TUTMALIYIZ" Tatil için koya gelen Cemile Üstündağ, gördüğü manzara karşısında çok üzüldüğünü ifade ederek, "İnternette gördüm ben burayı ama gelince gördüm ki her yer çöp, çok üzüldüm. Sosyal medyada da görüyordum çöp olduğunu ama mutlaka temizleniyordur diye düşünüyordum. Ama geldiğimde gördüm ki manzara aynı. Özellikle arabaları park ettiğimiz yer de çöp içinde. Herkesin dikkat etmesi lazım. Sonuçta buralarda yine biz yaşıyoruz. Yaşadığımız yeri temiz tutmalıyız" dedi.

KÖPEĞİ SAHİLDEKİ ATIĞI YEDİ, RAHATSIZLANDI Köpeğinin sahildeki yiyeceği yiyip rahatsızlandığını belirten Berke Baş da, "İtalyan Koyu, İtalyan çöplüğüne dönmüş durumda. Benim evcil hayvanım sahilde atılan atığı yediği için rahatsızlandı ve ameliyata girdi. Şu an halen hayati tehlikesi devam ediyor. Yediği şeyin ucunda iğne varmış. İnsanların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Burada sadece insanlar değil, birçok hayvan var. Buranın yerlisi olarak rica ediyoruz, çöpleri bir poşete toplamak zor değil. Aksi takdirde bundan 2- 3 yıl sonra onlar da buraya gelemeyebilirler kirlilikten dolayı" ifadelerini kullandı.

"SÜREKLİ TEMİZLENMESİ VE İLGİLENİLMESİ GEREKİYOR" Bölgedeki turizm işletmeciliği yapan Mustafa Altunhan, özellikle sahilin ve denizin temizliğine çok önem verdiklerini, her işletmenin buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Altunhan, "Bu sahilleri bir gün değil, yarım gün dahi boş bırakmaya gelmez. Biz işletmemizde sadece kumsalı değil, denizin içini dahi temizliyoruz. Yüzlerce kişi buralarda denize giriyor, bunu yapmak zorundayız.

Bizim için önemli olan insanların sağlığı. Sadece İtalyan Koyu değil Saros Körfezi'nde birçok yerde bu çöpler var. Her an, her dakika temizlemek lazım, ilgilenmek lazım. Akla hayale gelmeyecek şeyler çıkıyor denizin içerisinde. Bu nedenle sürekli temizlenmesi ve ilgilenilmesi gerekiyor. İşletmeciler sadece para kazanmaya bakmayacak, insanların sağlığını da düşünerek temizliğe de bakacak" diye konuştu.