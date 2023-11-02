İtalyan voleybolcu Ituma'nın şüpheli ölümünde savcılık kararını verdi
İtalya Igor Gorgonzola Novara voleybol takımının oyuncusu Julia Ituma'nın İstanbul'da oynanan maçın ardından kaldığı otelde hayatını kaybettiği olaya ilişkin sır perdesi aralandı. Takımındaki yakın arkadaşı Ituma'nın olaydan birkaç gün önce gözünde yaş gördüğünü söyledi. Genç voleybolcunun psikolojik buhran için olduğu ve ölümünden kısa bir süre önce "Bye bye guys" (Güle güle çocuklar) anlamına gelen bir paylaşım yaptıktan sonra intihar ettiğine yönelik bilgiler soruşturma dosyasında yer aldı.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile aynı takımı paylaşan, İtalyan Igor Gorgonzola Novara voleybol takımının 19 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma, 12 Nisan günü Eczacıbaşı ile oynadığı CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali maçı sonrası Üsküdar'da kaldığı otelin camından düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı.