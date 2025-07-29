İtfaiye eri alımı ilanları: Hangi belediyeler itfaiye eri alımı yapacak, başvurular ne zaman başlayacak?
Belediyelerde görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği itfaiye eri alımı ilanları güncellenmeye devam ediyor. 2025 yılı ikinci yarısında birçok belediye bünyesinde çalıştırılmak üzere KPSS puanıyla itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, belirlenen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, hangi belediyeler itfaiye eri alımı yapacak, başvurular ne zaman başlayacak?
Belediyelerde görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği itfaiye eri alımı ilanları online olarak paylaşıldı. Şanlıurfa, Aksaray ve Antalya Belediyeleri itfaiye eri alımı yapacak belediyeler arasında. İtfaiye eri alımı başvuru süreçleri ve mülakat tarihleri belediyelere göre değişiklik gösteriyor.