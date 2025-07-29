İtfaiye eri alımı ilanları: Hangi belediyeler itfaiye eri alımı yapacak, başvurular ne zaman başlayacak?

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alımı yapılacak.



Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;



08/09/2025 tarihinden 19/09/2025 tarihi mesai bitimine kadar, boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Bamyasuyu Mahallesi 154. Sok. No:2 Kat:11 Haliliye/ŞANLIURFA adresindeki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.



ŞANLIURFA BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI