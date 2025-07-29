İtfaiye eri alımı ilanları: Hangi belediyeler itfaiye eri alımı yapacak, başvurular ne zaman başlayacak?

Belediyelerde görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği itfaiye eri alımı ilanları güncellenmeye devam ediyor. 2025 yılı ikinci yarısında birçok belediye bünyesinde çalıştırılmak üzere KPSS puanıyla itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, belirlenen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, hangi belediyeler itfaiye eri alımı yapacak, başvurular ne zaman başlayacak?

İtfaiye eri alımı ilanları: Hangi belediyeler itfaiye eri alımı yapacak, başvurular ne zaman başlayacak? - 1

Belediyelerde görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği itfaiye eri alımı ilanları online olarak paylaşıldı. Şanlıurfa, Aksaray ve Antalya Belediyeleri itfaiye eri alımı yapacak belediyeler arasında. İtfaiye eri alımı başvuru süreçleri ve mülakat tarihleri belediyelere göre değişiklik gösteriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İtfaiye eri alımı ilanları: Hangi belediyeler itfaiye eri alımı yapacak, başvurular ne zaman başlayacak? - 2

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alımı yapılacak.

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

08/09/2025 tarihinden 19/09/2025 tarihi mesai bitimine kadar, boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Bamyasuyu Mahallesi 154. Sok. No:2 Kat:11 Haliliye/ŞANLIURFA adresindeki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

ŞANLIURFA BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

İtfaiye eri alımı ilanları: Hangi belediyeler itfaiye eri alımı yapacak, başvurular ne zaman başlayacak? - 3

AKSARAY İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Aksaray Belediyesi memur alımı için ilan yayımladı. Yayımlanan ilana göre Belediye bünyesinde görevlendirilmek üzere 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında, 15 Belediye Zabıta ve 25 İtfaiye eri olmak üzere 40 memur alımı gerçekleştirecek. Aksaray Belediyesi memur alımı başvurusu 8 Eylül 2025 tarihi ile başlayacak olup en geç 10 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular sadece şahsen yapılacak.

AKSARAY İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

İtfaiye eri alımı ilanları: Hangi belediyeler itfaiye eri alımı yapacak, başvurular ne zaman başlayacak? - 4

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Büyükşehir Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliğine hükümlerine göre (30) zabıta memuru ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla (45) itfaiye eri alımı yapılacak. Adaylar, 18/08/2025-22/08/2025 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 09:00-17:30 arasında), sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası içerisinde -1. katta bulunan eğitim salonuna şahsen müracaat edecekler.

ANTALYA İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

DAHA FAZLA GÖSTER