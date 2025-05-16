İtfaiye erinin korkunç planını kulaklık bozdu!

SIR PERDESİ OTOPSİYLE DAĞILACAK

Başsavcı Dilsiz, Fatma G. "Fatma G.'nin rahat uyku hali, elinin yastığın altında olması ve kulakta kulaklık takılı olması ilk anahtar oldu." diye konuştu.

Şüpheli T.G.'nin olaydan bir gün önce eter aldığının belirlendiğini anımsatan başsavcı, "Olay günü eşi ve çocuklarına bu maddeyi verip vermediği otopsi sonucu belli olacak." ifadelerini kullandı.