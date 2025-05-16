İtfaiye erinin korkunç planını kulaklık bozdu!
Aydın'da anne ile iki çocuğunun öldüğü yangında cinayet ihtimali güçleniyor. Savcı, anne Fatma G.'nin rahat uyku hali ile kulağında kulaklık oluşuna dikkat çekti. Bu tespit, anne ve çocuklara eter verildiği iddiasını destekliyor.
Aydın'da geçen mart ayında çıkan yangında, cinayet şüphesi güçleniyor.
Olay 18 Mart günü Nazilli ilçesinde yaşandı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G.'nin evinde yangın çıktı.
Yangında T.G.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirdi.