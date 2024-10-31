İtirafçı Nevzat Bahtiyar, Narin'i gömdüğü yeri gösterdi
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturma sürüyor. Narin'in cesedini dere yatağına taşıdığı tespit edilen Nevzat Bahtiyar’a jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde yapılan olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı.
Diyarbakı'da Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmiş, ilk duruşma tarihi de 7 Kasım olarak belirlenmişti.
Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini dere yatağını taşıdığını itiraf etmişti.