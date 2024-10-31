İtirafçı Nevzat Bahtiyar, Narin'i gömdüğü yeri gösterdi

BABA, BAHTİYAR'I SUÇLAMIŞTI

Soruşturmada itirafçı olarak yer alan Nevzat Bahtiyar ile daha önce kekeme olduğu için dalga geçtiğini dile getiren Arif Güran, aralarında araba ticareti konusunda anlaşmazlık olduğunu da öne sürdü. Güran, Bahtiyar'ın intikam almak için kızı Narin'i öldürdüğünü iddia etmişti.