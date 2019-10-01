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İÜ Diş Hekimliği Fakültesi tahliye ediliyor

Anadolu Ajansı

İstanbul Valiliği, İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın, deprem ön hasar tespiti sonucunda, tahliyesine karar verildiğini bildirdi. Öğrenciler, eşyalarını alarak binaları tahliye etti.

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    İstanbul'daki depremin ardından yapılan ön hasar tespiti sonucunda tahliye kararı verilen İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki 7 bina boşaltıldı.
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    Kararın ardından söz konusu binalarda öğrenim gören öğrenciler ile akademisyenler ve personel, kişisel eşyalarını alarak binaları boşalttı.
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    Eşyalarını toplayan bazı öğrenciler üniversiteden ayrılırken, bazıları ise çevredeki banklara oturup bir süre bekledi.
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    Depremin ardından öğrenciler, binalar hasar gördüğü gerekçesiyle derslere girmeyerek fakülte önünde oturma eylemi yapmıştı.
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    İstanbul Valiliği, 26 Eylül'de meydana gelen depremin ardından hazırlanan ön hasar tespiti sonucunda, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın tahliyesine karar verildiğini bildirmişti.
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