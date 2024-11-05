İUP maaşları ne zaman yatacak? 2024 Kasım İUP maaş ödemesinde son durum
İŞKUR tarafından yürütülen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışan pek çok kişi maaş ödeme tarihine odaklandı. Kişilerin mevcut işgücü piyasasına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, mesleki becerilerini geliştirmek için ortaya çıkan İUP, maaşlarının ne zaman yatacağı sorgulanıyor. Peki, İUP maaşları ne zaman yatacak?
İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, işgücüne katılımı ve uyumu sağlanacak olan engelliler, kadınlar ve eski hükümlüler tarafından merak ediliyor. 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan vatandaşlar, İUP maaşlarının yatırılacağı tarihleri sorgulamaya başladı. İşte, 2024 Kasım İUP maaş ödemesinde son durum...