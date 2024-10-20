İUP maaşları ödeme günleri 2024: İŞKUR İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Gözler İşgücü Uyum Programı ödemelerinde
Engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşların iş gücüne katılımını ve istihdamı artırmak amacıyla hayata geçirilen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında hizmet veren vatandaşlar, maaş ödeme gününe odaklandı. Onlarca kişi İUP maaşlarının ödeneceği tarihi merak ediyor. Peki, 2024 İŞKUR İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?
İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında ilk maaş ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. İUP, hem bireysel hem de işverenler için faydalı bir program olarak, işsizlikle mücadele kapsamında hayata geçirilen projede. Şimdi ise ilk maaş günü tarihi merak ediliyor.