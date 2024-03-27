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İvrindi Belediyesi hangi partide? İvrindi Belediye başkanı kimdir? İvrindi Belediye başkan adayları

İvrindi Belediyesi hangi partide? İvrindi Belediye Başkanı kimdir? İvrindi Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir İvrindi Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir İvrindi Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir İvrindi yerel seçim sonuçları..

İvrindi Belediyesi hangi partide? İvrindi Belediye başkanı kimdir? İvrindi Belediye başkan adayları - 1

İVRİNDİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in İvrindi Belediyesini, 9.442 alınan oy ve %54.24 oy oranı ile AK Parti adayı Yusuf Cengiz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%54.24
  • İyi Parti%44.74
  • Saadet Partisi%0.64

TÜRKİYE HABERLERİ

İvrindi Belediyesi hangi partide? İvrindi Belediye başkanı kimdir? İvrindi Belediye başkan adayları - 2

İVRİNDİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

İvrindi Belediyesi Başkanı Yusuf Cengiz Kimdir?

1966 yılında Balıkesir ’de doğdu 1990-1994 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünü okudu Daha sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Planlama alanında yüksek lisans yaptı.

2014-2016 yılları arasında Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında da Bolu İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.

31 Mart 2019 Seçimlerinde Belediye Başkanlığı’na seçildi.

Ayrıca. Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

İvrindi Belediyesi hangi partide? İvrindi Belediye başkanı kimdir? İvrindi Belediye başkan adayları - 3

İVRİNDİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • YUSUF CENGİZ
  • ÖNDER LAPANTA
  • HAŞİM KUŞLU
  • SERKAN IŞIKLI
  • SÜRMELİ KARABULUT
  • OĞUZHAN ÖZER
  • MEDENİ DAĞLI
  • AHMET KARA
  • AJDA NAYMAN
İvrindi Belediyesi hangi partide? İvrindi Belediye başkanı kimdir? İvrindi Belediye başkan adayları - 4

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