İvrindi Belediyesi hangi partide? İvrindi Belediye başkanı kimdir? İvrindi Belediye başkan adayları
İvrindi Belediyesi hangi partide? İvrindi Belediye Başkanı kimdir? İvrindi Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir İvrindi Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir İvrindi Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir İvrindi yerel seçim sonuçları..
İVRİNDİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in İvrindi Belediyesini, 9.442 alınan oy ve %54.24 oy oranı ile AK Parti adayı Yusuf Cengiz kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%54.24
- İyi Parti%44.74
- Saadet Partisi%0.64