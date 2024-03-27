İvrindi Belediyesi hangi partide? İvrindi Belediye başkanı kimdir? İvrindi Belediye başkan adayları

İVRİNDİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

İvrindi Belediyesi Başkanı Yusuf Cengiz Kimdir?





1966 yılında Balıkesir ’de doğdu 1990-1994 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünü okudu Daha sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Planlama alanında yüksek lisans yaptı.

2014-2016 yılları arasında Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında da Bolu İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.

31 Mart 2019 Seçimlerinde Belediye Başkanlığı’na seçildi.

Ayrıca. Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.