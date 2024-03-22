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İYİ PARTİ Belediye Başkan Adayları 2024 - İYİ PARTİ Belediye Başkanı Aday Listesi

İYİ PARTİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il İYİ PARTİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için İYİ PARTİ belediye başkan adayları listesi...

İYİ PARTİ Belediye Başkan Adayları 2024 - İYİ PARTİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL İYİ PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • Ankara: Cengiz Topel Yıldırım
  • Tekirdağ: Mehmet İlker Atasever
  • Sakarya: Selçuk Kılıçaslan
  • Samsun: İmren Nilay Tüfekci
  • Antalya: Nesrin Ünal
  • Ordu: Enver Yılmaz
  • Bursa: Yüksel Selçuk Türkoğlu
  • Balıkesir: Turhan Çömez
  • Kayseri: Kazım Yücel
  • Trabzon: Muhammet Erkan
  • Muğla: Metin Ergun
  • Adana: Ayyüce Türkeş Taş
  • Manisa: Gürhan Özcan
  • Aydın: Özer Kayalı
  • Denizli: Yasin Öztürk
  • Diyarbakır: Ahmet Çakır
  • Erzurum: Fatma Canan Uçar
  • Eskişehir: Melih Aydın
  • Gaziantep: Yaşar Sağlam
  • Hatay: Nüsret Cömert
  • İstanbul: Mehmet Satuk Buğra Kavuncu
  • İzmir: Ümit Özlale
  • Kahramanmaraş: Mesut Dedeoğlu
  • Kocaeli: Gençay Yıldıztekin
  • Konya: Abdullah Yıldırım
  • Malatya: Şeyhmus Göçmez
  • Mardin: Süleyman Akar
  • Mersin: Mahmut Bülent Özkan
  • Şanlıurfa: Sinan Çelik
  • Van: Abdullah Akbaş

TÜRKİYE HABERLERİ

İYİ PARTİ Belediye Başkan Adayları 2024 - İYİ PARTİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

İYİ PARTİ İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Edirne Merkez: Hamdi Sedefçi
  • Edirne Uzunköprü: Ediz Martin
  • Düzce Cumayeri: Metin Cebeci
  • Konya Ahırlı: Ali Üzlük
  • Mersin Anamur: Ali Rıza Özdeniz
  • Balıkesir Gömeç: Halil İbrahim Pelivan
  • Mersin Bozyazı: Mehmet Türe
  • Mersin Tarsus: Mehmet Yunus Seven
  • Balıkesir Havran: Murat Hançer
  • Osmaniye Merkez: Alpaslan Koca
  • Osmaniye Düziçi: Ökkeş Namlı
  • Kırklareli Merkez: Ali Dermenci
  • Kahramanmaraş Andırın: Ali Çatalbaş
  • Balıkesir Marmara: Ceyhun Targın
  • Mersin Yenişehir: Ahmet Arıcan
  • Çorum Sungurlu: Abdulkadir Şahiner
  • Mersin Akdeniz: Onur Kösel
  • Kahramanmaraş Çağlayancerit: Yemliha Göktaş
  • Mersin Toroslar: Nihat Soysal
  • Zonguldak Ereğli: Gökhan Mustafa Demirtaş
  • Adana Çukurova: Soner Çetin
  • Adana Seyhan: Akif Kemal Akay
  • Samsun İlkadım: Necattin Demirtaş
  • Samsun Atakum: Adem Bektaş
  • Antalya Kemer: Mustafa Gül
  • Antalya Muratpaşa: Turgut Bucak
  • Kahramanmaraş Göksun: Metin Değirmenci
  • Gaziantep Karkamış: Mehmet Polat
  • Bursa Yıldırım: Ayhan Özbek
  • Bursa Gürsu: Levent Çelik
  • Antalya Elmalı: Mehmet Çetin
  • Antalya Gazipaşa: Mehmet Yüksel
  • Antalya Gündoğmuş: Mehmet Ali Gürses
  • Muğla Seydikemer: Ayfer İlhan Öçer
  • Muğla Fethiye: Behçet Saatcı
  • Bolu Merkez: Mansur Şen
  • Muğla Marmaris: Muhammet Ali Acar
  • Çorum Dodurga: Alim Kısa
  • Çanakkale Merkez: Alaaddin Burak Kunt
  • Çanakkale Eceabat: Fercan Kodak
  • Çanakkale Lapseki: Atilla Öztürk
  • Çanakkale Gelibolu: Koray Akkuş
  • Çanakkale Biga: Selçuk Kavaz
  • Çanakkale Yenice: Ali Osman İçen
  • Çanakkale Bozcaada: Cevdet Çebi
  • Çanakkale Çan: Mustafa Kılıç
  • Çanakkale Bayramiç: Özgür Acar
  • Balıkesir Susurluk: Nurettin Güney
  • Sakarya Kocaali: Yavuz Selim Din
  • İzmir Tire: Salih Atakan Duran
  • Nevşehir Merkez: Rasim Arı
  • Uşak Merkez: Muhammet Gür
  • Aydın Efeler: Mehmet Fatih Atay
  • Bilecik Osmaneli: Bekir Torun
  • Adana Kozan: Kazım Özgan
  • Sakarya Taraklı: Şahin Akı
  • Sakarya Adapazarı: Türker Ergül
  • Kocaeli Kandıra: Semih Sarıçay
  • Aydın Kuşadası: Behçet Alp
  • Muğla Menteşe: Hüseyin Nizamoğlu
  • Düzce Merkez: Mehmet Keleş
  • Karabük Safranbolu: Hakan Peker
  • Mersin Silifke: Ali Özgür
  • Mersin Mut: Murat Orhan
  • Mersin Erdemli: Mehmet Dutar
  • Mersin Gülnar: Yüksel Çelik
  • Mersin Aydıncık: İrfan Şahin
  • Isparta Merkez: Ahmet Tural
  • Manisa Yunusemre: Tufan Akan
  • Manisa Şehzadeler: Ahmet Karadağ
  • Edirne İpsala: Abdullah Naci Ünsal
  • Yozgat Yerköy: Ferhat Yılmaz
  • Artvin Merkez: Demirhan Elçin
  • Uşak Banaz: İrfan Tuncay
  • Ağrı Tutak: Bülent Duru
  • Adana Sarıçam: Yusuf Özer
  • Afyonkarahisar Çobanlar: Sefa Değirmen
  • Afyonkarahisar Çay: Yaşar Kemal Kantartopu
  • Antalya Alanya: Mehmet Şahin
  • Afyonkarahisar Hocalar: Nusret Kaya
  • Kayseri Melikgazi: Sedat Kılınç
  • Kayseri Kocasinan: Yurder Şahin
  • Kayseri Talas: Göker Gözütok
  • Kayseri Yahyalı: Mustafa Balcı
  • Kayseri Yeşilhisar: Salih Karagöz
  • Kayseri Özvatan: Halil İbrahim Çağrı
  • Burdur Bucak: Safa Sönmez
  • Elazığ Keban: Fevzi Çakmak
  • Sivas Koyulhisar: Bora Karakullukcu
  • Trabzon Yomra: Mustafa Bıyık
  • Trabzon Ortahisar: Veysel Kurtoğlu
  • Bilecik Bozüyük: Miraç Mete Yüksel
  • Bilecik Söğüt: Ayhan Çengel
  • Isparta Gelendost: Mustafa Özmen
  • Burdur Tefenni: Metin Işıldar
  • Trabzon Şalpazarı: Faruk Beldüz
  • Yozgat Sarıkaya: Vahit Ateş
  • Burdur Bucak: Selahatdin Gökce
  • Kayseri Tomarza: Osman Koç
  • Burdur Merkez: Namık Kemal Özkan
  • Bitlis Ahlat: Abdulalim Mümtaz Çoban
  • Trabzon Hayrat: Zafer Yazıcı
  • Trabzon Sürmene: Selami Ateş
  • Trabzon Maçka: Turan Konak
  • Adana Aladağ: Bekir Kaplan
  • Adana Ceyhan: Alemdar Öztürk
  • Adana Feke: Yaşar Soylu
  • Adana İmamoğlu: Mehmet Sert
  • Adana Karaisalı: Kemal Metin
  • Adana Karataş: Yüksel Bozok
  • Adana Pozantı: Adem Aydın
  • Adana Saimbeyli: Mustafa Akdoğan
  • Adana Tufanbeyli: Recep Balı
  • Adana Yumurtalık: Şahin Olgun
  • Adana Yüreğir: Bülent Alper
  • Adıyaman Merkez: İz Yücedağ
  • Adıyaman Merkez: Mehmet Mustafa Özel
  • Adıyaman Çelikhan: İzzettin Büyüktaş
  • Adıyaman Gölbaşı: Ahmet Uçar
  • Adıyaman Samsat: Ferhat Ayhan
  • Adıyaman Sincik: Yusuf Gövenç
  • Adıyaman Tut: Halil Ertaş
  • Afyonkarahisar Merkez: Alper Yağcı
  • Afyonkarahisar Merkez: Şükrü Aktepe
  • Afyonkarahisar Merkez: Süheyla Aslan
  • Afyonkarahisar Merkez: Aziz Ölçer
  • Afyonkarahisar Merkez: Mukaddes Gürültü
  • Afyonkarahisar Merkez: Bünyamin Balık
  • Afyonkarahisar Merkez: Hakan Sevimli
  • Afyonkarahisar Merkez: Halime Durgut
  • Afyonkarahisar Merkez: İbrahim Baylan
  • Afyonkarahisar Merkez: Saime Kaya
  • Afyonkarahisar Merkez: Musa Afyon
  • Afyonkarahisar Merkez: Hanife Bakır
  • Afyonkarahisar Başmakçı: Muhammet Şentürk
  • Afyonkarahisar Bayat: Fazlı Ağdacı
  • Afyonkarahisar Bolvadin: İkbal Nedret Özbek
  • Afyonkarahisar Çay: Necati Balık
  • Afyonkarahisar Dazkırı: Güneş Zengin
  • Afyonkarahisar Dinar: İbrahim Acar
  • Afyonkarahisar Evciler: Ali Sinkay
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Birol Başpınar
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Murat Yıldırımer
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Hasan Öztürk
  • Afyonkarahisar İscehisar: Abdurrahman Kılınçarslan
  • Afyonkarahisar Sandıklı: Hidayet Şahin
  • Afyonkarahisar Sandıklı: Mehmet Aslan
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Hasan İnan
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Abdullah Başak
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Sabri Altundağ
  • Afyonkarahisar Sultandağı: Mehmet Özgür Özkaya
  • Afyonkarahisar Sultandağı: Aykut Okumuş
  • Afyonkarahisar Sultandağı: Nihat Topçu
  • Afyonkarahisar Şuhut: Bedia Keskin
  • Ağrı Merkez: Metin Aydemir
  • Ağrı Diyadin: Nurettin Canlı
  • Ağrı Doğubayazıt: Zeki Gözegir
  • Ağrı Eleşkirt: Mecit Karasu
  • Ağrı Hamur: Ejder Coşkun
  • Ağrı Patnos: Ferdi Alkan
  • Ağrı Taşlıçay: Melül Aydemir
  • Aksaray Ağaçören: Hüseyin Serin
  • Aksaray Merkez: Mustafa Tuğrul Karacaer
  • Aksaray Merkez: Mustafa Çelebi
  • Aksaray Merkez: Yakup Karadal
  • Aksaray Merkez: Ömer Akay
  • Aksaray Merkez: İsmail İpek
  • Aksaray Merkez: Rıza Akbaş
  • Aksaray Merkez: Ali Okur
  • Aksaray Merkez: Adnan Bayraktar
  • Aksaray Merkez: İsmail Akpınar
  • Aksaray Eskil: Mustafa Ceylan
  • Aksaray Eskil: Mehmet Özkara
  • Aksaray Gülağaç: Gülsüm Kartal
  • Aksaray Gülağaç: Oğuz Us
  • Aksaray Gülağaç: Oğuzhan Yüksel
  • Aksaray Gülağaç: Memiş Eke
  • Aksaray Güzelyurt: Hazim Turan
  • Aksaray Güzelyurt: Lutfiye Özdil
  • Aksaray Güzelyurt: Ahmet Özdil
  • Aksaray Ortaköy: Erhan Konar
  • Aksaray Sarıyahşi: Umut Ali Konar
  • Aksaray Sultanhanı: Hidayet Aykül
  • Amasya Merkez: Erhan Çiger
  • Amasya Merkez: Serap Ar
  • Amasya Göynücek: Süleyman Genç
  • Amasya Gümüşhacıköy: Levent Çelik
  • Amasya Hamamözü: Remzi Demirbaş
  • Amasya Merzifon: Eriş Gül
  • Amasya Suluova: Ferudun Kartallı
  • Amasya Taşova: Ahmet Özdemir
  • Ankara Akyurt: Nihat Karaoğlan
  • Ankara Altındağ: Remzi Sağlam
  • Ankara Ayaş: Alaettin Süer
  • Ankara Bala: Levent Gürbüz
  • Ankara Beypazarı: Veysel Ayık
  • Ankara Çamlıdere: Numan Cengiz
  • Ankara Çankaya: Osman Topal
  • Ankara Çubuk: Korhan Merki
  • Ankara Etimesgut: Hilmi Özer
  • Ankara Gölbaşı: Fehmi Kandemir
  • Ankara Haymana: Ayşe Şimşir
  • Ankara Kahramankazan: Fatma Gülümser Birol
  • Ankara Kalecik: Filiz Ulusoy
  • Ankara Keçiören: Kemal Babuccu
  • Ankara Kızılcahamam: Selçuk Kırmızı
  • Ankara Mamak: Kevser Ofluoğlu
  • Ankara Polatlı: Hüseyin Özlük
  • Ankara Pursaklar: Zekeriya Ersarı
  • Ankara Sincan: Fatih Koca
  • Ankara Şereflikoçhisar: Avni Yıldırım
  • Ankara Yenimahalle: Sevin Çağlayan
  • Antalya Akseki: Ali Kartal
  • Antalya Aksu: Deniz Karataş
  • Antalya Demre: Süleyman Topcu
  • Antalya Döşemealtı: Emre Afacan
  • Antalya Finike: Mehmet Dülgeroğlu
  • Antalya İbradı: Muharrem Kaya
  • Antalya Kaş: İsmail Gökçe
  • Antalya Kepez: Aykut Yılmaz
  • Antalya Konyaaltı: Meryem Gökay Balkıç
  • Antalya Korkuteli: Emre Köken
  • Antalya Kumluca: Kadir Ulusoy
  • Antalya Manavgat: Mustafa Erol
  • Antalya Serik: Mehmet Habalı
  • Ardahan Merkez: Oktay Dursun
  • Ardahan Göle: Ensar Kerdiğe
  • Ardahan Hanak: Harun Tankoç
  • Artvin Arhavi: Kemalettin Emiroğlu
  • Artvin Kemalpaşa: Fatih Altunkaya
  • Artvin Şavşat: Sevim Altun
  • Aydın Bozdoğan: Erhan Algan
  • Aydın Buharkent: Hasan Akol
  • Aydın Çine: Erkan Bozkurt
  • Aydın Didim: Atilla Avlayıcı
  • Aydın Germencik: Betül Akçanal
  • Aydın İncirliova: Nadir Mıstık
  • Aydın Karacasu: Zeki İnal
  • Aydın Karpuzlu: Veysel Kalfa
  • Aydın Koçarlı: Hüseyin Özkan
  • Aydın Köşk: Nilgün Baş
  • Aydın Nazilli: Cüneyt Korkmaz
  • Aydın Söke: Mehmet Koyuncu
  • Aydın Sultanhisar: Cihan Demirel
  • Aydın Yenipazar: İlknur Karaduman
  • Balıkesir Altıeylül: Hakan Afşin Arıcan
  • Balıkesir Ayvalık: Oğuz Osman Cantürk
  • Balıkesir Bandırma: Orhan Can
  • Balıkesir Burhaniye: Uğur Çetin
  • Balıkesir Edremit: Ahmet Hakan Eroğlu
  • Balıkesir Erdek: Arif Demir
  • Balıkesir Gönen: Fedai Coşkun
  • Balıkesir İvrindi: Önder Lapanta
  • Balıkesir Karesi: Mustafa Lemi Aytekin
  • Balıkesir Manyas: Gülay Kurt
  • Balıkesir Savaştepe: Osman Özgür Alaca
  • Balıkesir Sındırgı: Çağlar Emrah True
  • Bartın Amasra: Levent Toprak
  • Bartın Merkez: Atınç Günal
  • Bartın Ulus: İbrahim Atay
  • Bartın Ulus: Orhan Akman
  • Batman Merkez: Abdullah Polat
  • Batman Merkez: Mehmet Cevher Ağar
  • Batman Beşiri: Nevzat Yenidoğan
  • Batman Gercüş: Haşim Ramazan Keskin
  • Batman Gercüş: İrem Şeyma Çelik Şahin
  • Batman Hasankeyf: Ramazan Toğuç
  • Batman Kozluk: Ömer Erez
  • Batman Sason: Ozan Kahraman
  • Bayburt Aydıntepe: Aziz Şimşek
  • Bayburt Merkez: Yılmaz Kırıcı
  • Bayburt Merkez: Cihan Kosdik
  • Bilecik Merkez: Göksel Aydın
  • Bilecik Bozüyük: Osman Yetim
  • Bilecik Gölpazarı: Ömer Cihangirli
  • Bilecik Pazaryeri: İbrahim Torun
  • Bilecik Yenipazar: Ömer Şengül
  • Bingöl Adaklı: Okan Kolasayın
  • Bingöl Merkez: Erkan Tümen
  • Bingöl Genç: Feyaz Altun
  • Bingöl Karlıova: Cihan Kolasayın
  • Bingöl Kiğı: Ömer Kızılboğa
  • Bingöl Solhan: Ömer Faruk İnan
  • Bingöl Yayladere: Muhammet Aydın
  • Bingöl Yedisu: Sedat Uçar
  • Bitlis Adilcevaz: Sait İrimesi
  • Bitlis Merkez: Neslihan Çeliktenyıldız
  • Bitlis Güroymak: Turğay Bağuç
  • Bitlis Hizan: Selahattin Sadak
  • Bitlis Tatvan: Hüseyin Ayaz
  • Bolu Kıbrıscık: Barış Dişli
  • Bolu Mengen: Emire Başar
  • Bolu Mudurnu: Firdevs Özsarı Boyacı
  • Bolu Yeniçağa: Canan Eğin
  • Burdur Ağlasun: Süleyman Cansu
  • Burdur Çavdır: Kerim Erdoğan
  • Burdur Çeltikçi: Ayşe Eryiğit
  • Burdur Gölhisar: Nizamettin Can
  • Burdur Karamanlı: Ömür Karakaya
  • Burdur Kemer: Mustafa Karaman
  • Burdur Yeşilova: Can Gürel
  • Bursa Büyükorhan: Sevim Alkış
  • Bursa Gemlik: Ertuğrul Yavuz
  • Bursa Harmancık: Mehmet Aslan
  • Bursa İnegöl: Sevda Özcan
  • Bursa İznik: Mustafa Küçük
  • Bursa Karacabey: Fatih Karabatı
  • Bursa Keles: İsmail Yeni
  • Bursa Kestel: Mustafa Atılgan
  • Bursa Mudanya: Erol Demirhisar
  • Bursa Mustafakemalpaşa: İsa Söğüt
  • Bursa Nilüfer: Özgür Şimşek
  • Bursa Orhaneli: Mümtaz Aslan
  • Bursa Orhangazi: İsmail Kaya
  • Bursa Osmangazi: Çetin Orkun Özeller
  • Bursa Yenişehir: Ercan Özel
  • Çanakkale Ayvacık: Metin Ablak
  • Çanakkale Ayvacık: Akın Gökhan
  • Çanakkale Biga: İsmail Gargılı
  • Çanakkale Biga: Şerif Tunçel
  • Çanakkale Çan: Sevgi Sultan Sert
  • Çanakkale Merkez: Didem Güner
  • Çanakkale Ezine: Hikmet Erim Özdinçler
  • Çanakkale Ezine: Emrah Sakarya
  • Çanakkale Gelibolu: Cahit Er
  • Çanakkale Gelibolu: Selahittin Tiryaki
  • Çanakkale Lapseki: Mustafa Kaya
  • Çanakkale Lapseki: Günay Ozan
  • Çanakkale Yenice: Ahmet Şentürk
  • Çankırı Atkaracalar: Semra Okursoy
  • Çankırı Bayramören: İzzet Ferikoğlu
  • Çankırı Merkez: Mehmet Ali Karamemiş
  • Çankırı Eldivan: Halil Aydın
  • Çankırı Şabanözü: Davut Barun
  • Çorum Alaca: Emel Ayduğan
  • Çorum Bayat: Kemalettin Şahin
  • Çorum Boğazkale: Abdullah Erdugan
  • Çorum Merkez: Ahmet Ertekin
  • Çorum Merkez: Yakup Mert
  • Çorum İskilip: Aydın Arslan
  • Çorum Kargı: Cemil Sözen
  • Çorum Laçin: Mustafa Gözütok
  • Çorum Mecitözü: Kemal Tepe
  • Çorum Oğuzlar: Cihad Bilgen
  • Çorum Ortaköy: İsmail Akbal
  • Çorum Ortaköy: İsmail Arslan
  • Çorum Osmancık: Kemal Arslan
  • Çorum Uğurludağ: Aykut Ergin
  • Denizli Acıpayam: Mahir Altuğ
  • Denizli Babadağ: Ali Atlı
  • Denizli Baklan: Celal Tuyji
  • Denizli Bekilli: Kemal Karaman
  • Denizli Beyağaç: Sevhan Demirel
  • Denizli Bozkurt: Zafer Kocaman
  • Denizli Buldan: Mustafa Gülbay
  • Denizli Çal: Özcan Eşmeli
  • Denizli Çameli: Sezai Turhan
  • Denizli Çardak: Mehmet Çakmak
  • Denizli Çivril: İsmail Çorbacıoğlu
  • Denizli Güney: Alaaddin İshak Gümüş
  • Denizli Honaz: Osman Çaybaşı
  • Denizli Kale: Mehmet Uğur Tatar
  • Denizli Merkezefendi: Fatih Coşkun
  • Denizli Pamukkale: Türkay Berberoğlu
  • Denizli Sarayköy: Ahmet Çelikak
  • Denizli Serinhisar: Şükrü Averi
  • Denizli Tavas: Emin Barıner
  • Diyarbakır Bağlar: Cemal Ceylan
  • Diyarbakır Bismil: Ali Ünal
  • Diyarbakır Çermik: Ahmet Efetürk
  • Diyarbakır Çınar: Ramazan Demir
  • Diyarbakır Çüngüş: Mehmet Sıddık Karadağlı
  • Diyarbakır Dicle: Yunus Başal
  • Diyarbakır Eğil: Ensari Barlas
  • Diyarbakır Ergani: Faruk Yalçın
  • Diyarbakır Hani: Hamit Kaçan
  • Diyarbakır Hazro: Emin Balıkçı
  • Diyarbakır Kayapınar: Mehmet Özdağ
  • Diyarbakır Kulp: Mehmet Salim Can
  • Diyarbakır Lice: Sezer Yücel
  • Diyarbakır Silvan: Celal Kutsal
  • Diyarbakır Sur: Veysi Bozyıl
  • Diyarbakır Yenişehir: Mehmet Sevim
  • Düzce Akçakoca: Behçet Alkan Lokum
  • Düzce Çilimli: Melik Çekiç
  • Düzce Merkez: Hatice Kudal
  • Düzce Merkez: İlhami Albayrak
  • Düzce Gölyaka: Hasan İmamoğlu
  • Düzce Gümüşova: Fehmi Coşkun
  • Düzce Kaynaşlı: İlker Pancar
  • Düzce Yığılca: Semra Çamlı
  • Edirne Enez: Ege Bitikli Sakin
  • Edirne Havsa: Ömer Sacit Sakarya
  • Edirne Keşan: Zafer Sarıkeçe
  • Edirne Lalapaşa: Yılmaz Genel
  • Edirne Meriç: Volkan Güzelergene
  • Edirne Meriç: Hüseyin Atılgan
  • Edirne Süloğlu: Mehmet Balcı
  • Edirne Uzunköprü: Hülya Özdemir
  • Elazığ Merkez: Burak Özgül
  • Elazığ Palu: Memet Yaşar
  • Erzincan Çayırlı: Önder Yıldız
  • Erzincan Merkez: Veda Bingöl
  • Erzincan İliç: Zafer Aldoğan
  • Erzincan Kemah: Salih Atalay
  • Erzincan Otlukbeli: Muzaffer Güler
  • Erzincan Refahiye: Güngör Kutlu
  • Erzincan Tercan: Vehbi Ağsu
  • Erzincan Üzümlü: Osman Devrant
  • Erzurum Aşkale: Kadir Kaba
  • Erzurum Aziziye: Fatih Çelik
  • Erzurum Çat: Muhammet Kaya
  • Erzurum Hınıs: Nasır Aydın
  • Erzurum Horasan: Hayrettin Özdemir
  • Erzurum İspir: Nizamettin Aras
  • Erzurum Karaçoban: Erhan Çelik
  • Erzurum Köprüköy: Abdulnazir Güven
  • Erzurum Narman: Yücel Ahmet İşleyen
  • Erzurum Oltu: Ergunhan Musaoğlu
  • Erzurum Olur: Şule Ülkü Özgül
  • Erzurum Palandöken: Ömer Özden
  • Erzurum Pazaryolu: Tevhit Turan
  • Erzurum Şenkaya: Şentürk Alver
  • Erzurum Tortum: Cevdet Küçük
  • Erzurum Uzundere: Salim Özdil
  • Erzurum Yakutiye: Hakkı Kobal
  • Eskişehir Alpu: Mustafa Gökçe
  • Eskişehir Beylikova: Serkan Akçalı
  • Eskişehir Çifteler: Fatma Gül Özcan
  • Eskişehir Han: Mahmut Çetiner
  • Eskişehir İnönü: Ahmet Dalar
  • Eskişehir Mahmudiye: Gökhan Aygün
  • Eskişehir Mihalgazi: Canan Rüzger Temiz El
  • Eskişehir Mihalıççık: Mustafa Fen
  • Eskişehir Odunpazarı: Emine Edizgil
  • Eskişehir Sarıcakaya: Ersin Nalbant
  • Eskişehir Seyitgazi: Mustafa Uğur Günaydın
  • Eskişehir Sivrihisar: Murat Ahmet Yıldırım
  • Eskişehir Tepebaşı: Şükrü Ketenci
  • Gaziantep Araban: Erdal Ekinci
  • Gaziantep İslahiye: Hacer Bülbül
  • Gaziantep Nizip: Gizem Büşra Bilgiç
  • Gaziantep Nurdağı: İlhan Tek
  • Gaziantep Oğuzeli: Mehmet Kılınç
  • Gaziantep Şahinbey: Işıl Kulaksız
  • Gaziantep Şehitkamil: Selami Demirkol
  • Gaziantep Yavuzeli: Ahmet Çakmak
  • Giresun Alucra: Suat Aybar
  • Giresun Bulancak: Selda Konya
  • Giresun Dereli: Muharrem Çolak
  • Giresun Espiye: Mustafa Özoğul
  • Giresun Espiye: Vesile Sarıkaya
  • Giresun Eynesil: Suat Emeksiz
  • Giresun Merkez: Harun Cici
  • Giresun Merkez: Mustafa Aksu
  • Giresun Görele: Hacı Ömer Odabaş
  • Giresun Keşap: Abdullah Gülbaharoğlu
  • Giresun Piraziz: Emin Pekdemir
  • Giresun Şebinkarahisar: Osman Çalışkan
  • Giresun Tirebolu: Bülent Kara
  • Giresun Yağlıdere: Metin Turgut
  • Giresun Yağlıdere: Erdoğan Aydın
  • Gümüşhane Merkez: Ali Ateş
  • Gümüşhane Kelkit: Kemaleddin Tulgar
  • Gümüşhane Kelkit: Murat Açar
  • Gümüşhane Şiran: Erdal Kurt
  • Gümüşhane Torul: Ergin Çubukcu
  • Hakkari Çukurca: Hamdi Duman
  • Hakkari Derecik: Mehmet Çiçek
  • Hakkari Merkez: Yaşar Yorulmaz
  • Hakkari Merkez: Berdan Önal
  • Hakkari Şemdinli: Nasrettin Beyter
  • Hakkari Yüksekova: Emrullah Bayhan
  • Hakkari Yüksekova: Raif Eren
  • Hakkari Yüksekova: Gıyaseddin Ak
  • Hatay Altınözü: Mehmet Tuncay
  • Hatay Antakya: Ferhat Küçükler
  • Hatay Arsuz: Süleyman Sırrı Bahadırlı
  • Hatay Belen: Reşit Özuğur
  • Hatay Defne: Meziyet Mert Sarıgül
  • Hatay Dörtyol: Cihan Tufan
  • Hatay Erzin: Mehmet Ökkeş Koçak
  • Hatay Hassa: Yusuf Perişan
  • Hatay İskenderun: Nazmi Ceylan
  • Hatay Kırıkhan: Ahmet Kaya
  • Hatay Kumlu: Ahmet Uçar
  • Hatay Payas: Ayvaz Yakar
  • Hatay Reyhanlı: Mustafa Ortak
  • Hatay Samandağ: Elanur Gülşan
  • Iğdır Aralık: İbrahim Aras
  • Iğdır Merkez: Gündüz Güneş
  • Iğdır Karakoyunlu: Şahvelet Yıldırım
  • Iğdır Tuzluca: Cafer Aytekin
  • Isparta Aksu: Mehmet Demirci
  • Isparta Atabey: Barış Şevket Aykut
  • Isparta Eğirdir: Murat Arıdaş
  • Isparta Gönen: İbrahim Etem Erem
  • Isparta Gönen: Üzeyir Ergüven
  • Isparta Merkez: Bekir Saraç
  • Isparta Merkez: İbrahim Kaykaç
  • Isparta Keçiborlu: Osman Akoğlan
  • Isparta Keçiborlu: Turan Gökcen
  • Isparta Senirkent: Ahmet Ayyıldız
  • Isparta Senirkent: Erol Aydın
  • Isparta Şarkikaraağaç: Cemil Çelik
  • Isparta Şarkikaraağaç: Neşe Kalkır
  • Isparta Şarkikaraağaç: Mevlüt Daldal
  • Isparta Uluborlu: Mehmet Aziz Tuna
  • Isparta Yalvaç: Mustafa Kodal
  • Isparta Yalvaç: Levent Yağcı
  • Isparta Yenişarbademli: Hasan Birol Gürel
  • İstanbul Adalar: Ayşe Gülnur Şakir
  • İstanbul Arnavutköy: İsmail Yaşar
  • İstanbul Ataşehir: Ali Coşkun
  • İstanbul Avcılar: Yüksel Tümtürk
  • İstanbul Bağcılar: Eyüp Ali Özdemir
  • İstanbul Bahçelievler: Tugay Çapun
  • İstanbul Bakırköy: Ataner Orkunoğlu
  • İstanbul Başakşehir: Tevfik Atakan Şakar
  • İstanbul Bayrampaşa: Vahit Çelik
  • İstanbul Beşiktaş: Nurettin Sağırkaya
  • İstanbul Beykoz: Tuba Alaylı Özgüç
  • İstanbul Beylikdüzü: Erol Karapınar
  • İstanbul Beyoğlu: İsmail Hakkı Çavuşoğlu
  • İstanbul Büyükçekmece: Nejat Durmuş
  • İstanbul Çatalca: İsmail İp
  • İstanbul Çekmeköy: Özgür Güneş Öcalan
  • İstanbul Esenler: Şeh Ömer Kara
  • İstanbul Esenyurt: Muharrem Yıldız
  • İstanbul Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu
  • İstanbul Fatih: Barbaros Hayrettin Mahiroğulları
  • İstanbul Gaziosmanpaşa: Erhan Özkan
  • İstanbul Güngören: Huriye Pelin Sellitepe Turan
  • İstanbul Kadıköy: Kübra Dursun
  • İstanbul Kağıthane: Mustafa Kürşat Ceylan
  • İstanbul Kartal: Altınok Öz
  • İstanbul Küçükçekmece: Mümin Günler
  • İstanbul Maltepe: Ramazan Uğural
  • İstanbul Pendik: Süleyman Turan
  • İstanbul Sancaktepe: Cemal Doğan
  • İstanbul Sarıyer: İbrahim Temur
  • İstanbul Silivri: Bihter Akbaş Sezer
  • İstanbul Sultanbeyli: Fatih Karataş
  • İstanbul Sultangazi: Hüseyin Öndeş
  • İstanbul Şile: Demet Tekdemir
  • İstanbul Şişli: Ahmet Ünal
  • İstanbul Tuzla: Taha Orhun Ertürkmen
  • İstanbul Ümraniye: Serkan Yalçın
  • İstanbul Üsküdar: Muammer Ertaç Ergüven
  • İstanbul Zeytinburnu: Kürşat Özer
  • İzmir Aliağa: Mustafa Bahadır Gültekin
  • İzmir Balçova: Hicran Helezür
  • İzmir Bayındır: Kenan Gökçen
  • İzmir Bayraklı: Mehmet Erdinç Çobanoğlu
  • İzmir Bergama: Nezih Özuyar
  • İzmir Beydağ: Yasin Kırmızı
  • İzmir Bornova: Uğur Uray
  • İzmir Buca: Suat Nezir
  • İzmir Çeşme: Havva Evci
  • İzmir Çiğli: Özgür Doğan
  • İzmir Dikili: Güney Taner Şen
  • İzmir Foça: Derya Kale Erdemli
  • İzmir Gaziemir: Sedat Dağ
  • İzmir Güzelbahçe: Gizem Albaş
  • İzmir Karabağlar: Gökhan Uzun
  • İzmir Karaburun: Zafer Sevinç
  • İzmir Karşıyaka: Yetkin Hafızoğlu
  • İzmir Kemalpaşa: Nizamettin Yılmaz
  • İzmir Kınık: Olcay Oral
  • İzmir Kiraz: Halil Çokgüler
  • İzmir Konak: Huriye Serter
  • İzmir Menderes: Ergun Özgün
  • İzmir Menemen: Tanzer Sucu
  • İzmir Narlıdere: Feza Genişoğlu
  • İzmir Ödemiş: Güven Kılıç
  • İzmir Seferihisar: Erman Çıkar
  • İzmir Selçuk: Aslan Sezgin
  • İzmir Torbalı: Melih Terzioğlu
  • İzmir Urla: Ertunç Tezcan
  • Kahramanmaraş Afşin: Mehmet Ali Taşkale
  • Kahramanmaraş Dulkadiroğlu: Selahaddin Can
  • Kahramanmaraş Ekinözü: Bilal Kaplan
  • Kahramanmaraş Elbistan: Mustafa Bölükbaşı
  • Kahramanmaraş Nurhak: Selin Doğan
  • Kahramanmaraş Onikişubat: Mehmet Sabancı
  • Kahramanmaraş Pazarcık: Serdal Kurtoğlu
  • Kahramanmaraş Türkoğlu: Hasan Kızıldağ
  • Karabük Eskipazar: Erol Serin
  • Karabük Merkez: Abdullah Adatepe
  • Karabük Yenice: Şerafettin Sugeçti
  • Karaman Ayrancı: Muzaffer Gül
  • Karaman Başyayla: Sultan Pınarlı
  • Karaman Ermenek: İzzet Battır
  • Karaman Ermenek: Celil Yağız
  • Karaman Ermenek: Hasan Tolu
  • Karaman Merkez: Nihal Tümene
  • Karaman Merkez: Ali Fidanboy
  • Karaman Merkez: Alpay Bayraklı
  • Karaman Kazımkarabekir: Recep Boyacıoğlu
  • Karaman Sarıveliler: Zekai Akyüz
  • Kars Arpaçay: Enver Akkaya
  • Kars Kağızman: Özkan Arduç
  • Kars Merkez: Metin Özad
  • Kars Sarıkamış: Yusuf Sifil
  • Kastamonu Bozkurt: Ersel Günaydın
  • Kastamonu Cide: Mustafa Çetinkaya
  • Kastamonu Hanönü: Erkan Arıkan
  • Kastamonu Merkez: Kadir Yalçın
  • Kastamonu Şenpazar: Ayhan Işık
  • Kastamonu Taşköprü: Vedat Güner
  • Kayseri Akkışla: Osman Türk
  • Kayseri Bünyan: Erhan Özhan
  • Kayseri Develi: Songül Özdemir
  • Kayseri Felahiye: Ali Dinçer Kuzugüden
  • Kayseri Hacılar: Alper Ceyhan
  • Kayseri İncesu: Recep Güngör
  • Kayseri Pınarbaşı: Metin Kılıçaslan
  • Kırıkkale Bahşili: Yakup Düğeroğlu
  • Kırıkkale Balışeyh: Hacer Aksoy
  • Kırıkkale Çelebi: Hilal Avşaroğlu
  • Kırıkkale Delice: Necmi Demiray
  • Kırıkkale Delice: Ufuk Fatih Alsancak
  • Kırıkkale Karakeçili: Osman Yıldırım
  • Kırıkkale Keskin: Zafer Çakmaklı
  • Kırıkkale Merkez: Yavuz Kuzucu
  • Kırıkkale Merkez: Yaşar Karaca
  • Kırıkkale Sulakyurt: Kemal Kurt
  • Kırıkkale Yahşihan: Ahmet Ergin
  • Kırklareli Babaeski: İrfan Gökler
  • Kırklareli Babaeski: Ersen Gonçe
  • Kırklareli Kofçaz: Erdoğan Çukuryut
  • Kırklareli Lüleburgaz: Ahmet Etem Oruç
  • Kırklareli Pınarhisar: Ümit Çalık
  • Kırklareli Pınarhisar: Osman Naci Öztürk
  • Kırklareli Vize: Samet Ayan
  • Kırşehir Akpınar: Hayati Beyazit
  • Kırşehir Boztepe: Emrullah Çiçek
  • Kırşehir Çiçekdağı: Erhan Şahin
  • Kırşehir Çiçekdağı: Sabri Eraslan
  • Kırşehir Kaman: Şuayip Ata
  • Kırşehir Kaman: Cafer Atasoy
  • Kırşehir Merkez: Ufuk Cengiz
  • Kırşehir Mucur: Işık Şimşek
  • Kilis Elbeyli: Celal Yılmaz
  • Kilis Merkez: Yasin Topaloğlu
  • Kilis Musabeyli: Ramazan Korkmaz
  • Kilis Polateli: Fatih Polat
  • Kocaeli Çayırova: Şevki Demirci
  • Kocaeli Darıca: Özhan Aşkın Öztürk
  • Kocaeli Derince: Hüseyin Süer
  • Kocaeli Dilovası: Emin Yılmaz
  • Kocaeli Gebze: Sadık Güvenç
  • Kocaeli Gölcük: İsmail Aynacı
  • Kocaeli İzmit: Mehmet Kamil Şirin
  • Kocaeli Karamürsel: Mehmet Baş
  • Kocaeli Kartepe: Haluk Tamyüksel
  • Kocaeli Körfez: Azmi Cihat Hatipoğlu
  • Konya Akören: Aliye Çamlı
  • Konya Akşehir: İsmail Afşar
  • Konya Altınekin: Atilla Sayın
  • Konya Beyşehir: İzzet Taşcı
  • Konya Bozkır: Abdülkadir Kıssal
  • Konya Çeltik: Ali Ay
  • Konya Doğanhisar: Ali Hakan Yorgancılar
  • Konya Emirgazi: Ahmet Emir Cingöz
  • Konya Ereğli: Ufuk Demirbaş
  • Konya Güneysınır: Hasan Furkan Küçükyağcı
  • Konya Ilgın: Hasan Hüseyin Akıncı
  • Konya Kadınhanı: Hulusi Çökgel
  • Konya Karapınar: Veysel Sarıçiçek
  • Konya Karatay: Süleyman Özdemir
  • Konya Kulu: Cebrail Uygur
  • Konya Meram: İbrahim Adnan Uyararslan
  • Konya Selçuklu: Mehmet Uğur
  • Konya Seydişehir: Mehmet Yılmaz Dönderici
  • Konya Yalıhüyük: Şinasi Berkay Olgun
  • Kütahya Altıntaş: Kesber Kuş
  • Kütahya Aslanapa: Yılmaz Çerez
  • Kütahya Çavdarhisar: Necati Efecan
  • Kütahya Domaniç: Şerif Yılmaz
  • Kütahya Domaniç: Fatih Turhan
  • Kütahya Dumlupınar: Neşe Akçayır Okatan
  • Kütahya Emet: Hüsnü Kaymak
  • Kütahya Gediz: Alper İrikara
  • Kütahya Gediz: Mehmet Kara
  • Kütahya Gediz: Cumali Öztürk
  • Kütahya Merkez: Ahmet Tekdemir
  • Kütahya Merkez: Ali Rıza Yılmaz
  • Kütahya Pazarlar: Engin Çamurdepen
  • Kütahya Simav: İskender Özdağ
  • Kütahya Simav: Tamer Kamar
  • Kütahya Simav: Şükriye Tuğcu
  • Kütahya Simav: Çetin Özdurgut
  • Kütahya Simav: Uğur Uluer
  • Kütahya Şaphane: Mehmet Kavas
  • Kütahya Tavşanlı: Bayram Ünlü
  • Kütahya Tavşanlı: İlyas Çetak
  • Kütahya Tavşanlı: Ahmet Ali Güvenç
  • Kütahya Tavşanlı: Ahmet Akarsu
  • Kütahya Tavşanlı: Mustafa Küpeli
  • Malatya Arguvan: Sefa Karakütük
  • Malatya Battalgazi: Emircan Eren
  • Malatya Darende: Hasan Tekin
  • Malatya Doğanşehir: Hasan İliş
  • Malatya Hekimhan: Melda Pektaş Akgül
  • Malatya Kale: Bülent Kaya
  • Malatya Kuluncak: Mustafa Emrah Görgün
  • Malatya Pütürge: Hasan Uçar
  • Malatya Yazıhan: Ali Topcu
  • Malatya Yeşilyurt: Ali Helvacı
  • Manisa Ahmetli: Abdullah Aktuna
  • Manisa Akhisar: Hüseyin Ali Doğan
  • Manisa Alaşehir: Ümit Akdağ
  • Manisa Demirci: Ahmet Yüksel
  • Manisa Gölmarmara: Emel Sertel
  • Manisa Gördes: Sabri Çetinkaya
  • Manisa Kırkağaç: Levent Komşu
  • Manisa Köprübaşı: Erol Şen
  • Manisa Kula: Birol Hancı
  • Manisa Salihli: Mehmet Tobin
  • Manisa Saruhanlı: Hüseyin Abacı
  • Manisa Selendi: Hasan Karadaş
  • Manisa Soma: Ünsal Uzunyılmaz
  • Manisa Turgutlu: Ahmet Orhan
  • Mardin Artuklu: Ali Güneş
  • Mardin Dargeçit: Salih Korkmaz
  • Mardin Kızıltepe: Mehmet Faik Çeçen
  • Mardin Mazıdağı: Abdurrahman Bilen
  • Mardin Savur: Ahmet Yüksel
  • Mersin Çamlıyayla: Mehmet Fatih Sofu
  • Mersin Mezitli: Nüsret Oliger
  • Muğla Bodrum: Raşit Emir Süer
  • Muğla Dalaman: Ayhan Günay
  • Muğla Datça: Ömer Serkan İğci
  • Muğla Kavaklıdere: Levent Akkalı
  • Muğla Köyceğiz: Pelin Eker Karaman
  • Muğla Milas: Mehmet Çayırlı
  • Muğla Ortaca: Recep Güneş
  • Muğla Ula: Şükran Çiçek
  • Muğla Yatağan: Hüseyin Çöllüoğlu
  • Muş Bulanık: Necmettin Yolcu
  • Muş Hasköy: İsmet Özcan
  • Muş Merkez: Şerefettin Yatci
  • Muş Merkez: Seyitali Subaşı
  • Muş Merkez: Abdulhakim Sözügüzel
  • Nevşehir Acıgöl: Sadullah Biçer
  • Nevşehir Avanos: Gökçen Aker
  • Nevşehir Hacıbektaş: Hakan Taşdemir
  • Nevşehir Merkez: Ahmet Gazi Acar
  • Nevşehir Ürgüp: Oytun Akyol
  • Niğde Altunhisar: Ufuk İpek
  • Niğde Bor: Mustafa Balta
  • Niğde Merkez: Naim Osman Erem
  • Niğde Merkez: Kamber Türkmen
  • Ordu Akkuş: Alpay Kocagöz
  • Ordu Altınordu: Çağatay Deniz
  • Ordu Aybastı: Yüksel Ahmet Tokat
  • Ordu Çamaş: Sezer Uçamaz
  • Ordu Çatalpınar: Ahmet Ali İbaç
  • Ordu Fatsa: Burak Eroğlu
  • Ordu Gölköy: Yaşar Yılmaz
  • Ordu Gülyalı: Yekda Öztürk
  • Ordu Gürgentepe: Ekrem Yılmaz
  • Ordu Kabadüz: Mustafa Kemal Baş
  • Ordu Kabataş: Cemalettin Türk
  • Ordu Korgan: Sait Korgan
  • Ordu Mesudiye: Salih Yaman
  • Ordu Perşembe: Erol Batuk
  • Ordu Ulubey: Abdullah Kılıç
  • Ordu Ünye: Ahmet Arpacıoğlu
  • Osmaniye Bahçe: Bekir Aktaş
  • Osmaniye Düziçi: İbrahim Önal
  • Osmaniye Hasanbeyli: Emrah Kıroğlan
  • Osmaniye Kadirli: İrfan Kederoğlu
  • Osmaniye Sumbas: Asalet Hatunoğlu
  • Osmaniye Toprakkale: Ali Bekirçavuşoğlu
  • Rize Ardeşen: Bahtiyar Aşık
  • Rize Çamlıhemşin: Hikmet Karagöz
  • Rize Çayeli: Erdem Akkaya
  • Rize Çayeli: Ender Kopuz
  • Rize Derepazarı: Kerim Başka
  • Rize Fındıklı: Selma Köroğlu
  • Rize Güneysu: Suat Yıldız
  • Rize Hemşin: İsmail Kerim Benek
  • Rize İkizdere: Asuman Karadeniz
  • Rize İyidere: Havva Kasap
  • Rize Kalkandere: Aşkın Gürsu
  • Rize Pazar: Serpil Çolak
  • Rize Merkez: Köksal Toptan
  • Rize Merkez: Hüseyin Gör
  • Rize Merkez: İhsan Mert
  • Rize Merkez: Mahmut Er
  • Sakarya Akyazı: Hakan Baykal
  • Sakarya Arifiye: İrfan Ömür
  • Sakarya Erenler: Oğuz Savtekin
  • Sakarya Ferizli: Mehmet Ata
  • Sakarya Geyve: Yusuf Baran
  • Sakarya Hendek: Fatih Bayındır
  • Sakarya Karasu: Hasan Sarıoğlu
  • Sakarya Sapanca: Senem Kılıç
  • Sakarya Serdivan: Serbülent Gökhan Beyaz
  • Sakarya Söğütlü: Volkan Deniz
  • Samsun 19 Mayıs: Erdal Koçbıyık
  • Samsun Alaçam: Özkan Bolat
  • Samsun Asarcık: Barış Oypan
  • Samsun Ayvacık: İsmet Çapaş
  • Samsun Bafra: Hamdi Yıldız
  • Samsun Canik: Turgay Ulusoy
  • Samsun Çarşamba: Hüseyin Köz
  • Samsun Havza: Safi Gökçe
  • Samsun Kavak: Ahmet İçli
  • Samsun Ladik: Seydahmet Sancak
  • Samsun Salıpazarı: İsmail Kahramanoğlu
  • Samsun Tekkeköy: Eyüp Elmas
  • Samsun Terme: Zikri Oğuz Pamuk
  • Samsun Vezirköprü: Hasan Budak
  • Samsun Yakakent: Şerafettin Aydoğdu
  • Siirt Baykan: Metin Söyüncü
  • Siirt Baykan: Abdulkadir Söyüncü
  • Siirt Baykan: Beytullah Söyüncü
  • Siirt Eruh: Lokman Dilek
  • Siirt Kurtalan: Yunus Uluşık
  • Siirt Merkez: Osman Aydar
  • Siirt Şirvan: Ramazan Kurtak
  • Siirt Tillo: İbrahim Gül
  • Sinop Ayancık: Bülent Akyol
  • Sinop Boyabat: Adem Işık
  • Sinop Gerze: Yavuz Yiğit
  • Sinop Saraydüzü: Orhan Yıldırım
  • Sinop Merkez: Serpil Ünlütürk
  • Sivas Divriği: Öner Tellioğlu
  • Sivas Gemerek: Turan Sağırkaya
  • Sivas Gürün: Ercan Uzmay
  • Sivas Merkez: Merve Yıldız Yaray
  • Sivas Suşehri: Erhan Şimşek
  • Sivas Şarkışla: Ahmet Yüksel Keçeli
  • Şanlıurfa Akçakale: İbrahim Çılgı
  • Şanlıurfa Birecik: Hüseyin Sirhan Gökdoğan
  • Şanlıurfa Bozova: Şıhmüslüm Bayar
  • Şanlıurfa Ceylanpınar: Hamza Kaya
  • Şanlıurfa Eyyübiye: Mehmet Hamcan
  • Şanlıurfa Halfeti: Hasan Durmaz
  • Şanlıurfa Haliliye: Ali Eroğlu
  • Şanlıurfa Harran: Süleyman Güneş
  • Şanlıurfa Hilvan: Aysel Pertav
  • Şanlıurfa Karaköprü: Murat Deniz Salıncak
  • Şanlıurfa Siverek: Mehmet Salih Çakmak
  • Şanlıurfa Suruç: Mahmut Tekin
  • Şanlıurfa Viranşehir: Bubo Büyükturan
  • Şırnak Cizre: Salih Kayaalp
  • Şırnak İdil: Birgül Zan
  • Şırnak Silopi: Şahin Timur
  • Şırnak Silopi: Şükrü Bakış
  • Tekirdağ Çerkezköy: Yasemin Altın Erseçkin
  • Tekirdağ Çorlu: Akın Yılmaz
  • Tekirdağ Ergene: Bora Küçükçetin
  • Tekirdağ Hayrabolu: Muhittin İzgi
  • Tekirdağ Kapaklı: Gürkan Mandalı
  • Tekirdağ Malkara: Meral Semiz Kabaağaç
  • Tekirdağ Marmaraereğlisi: Zeki Uzun
  • Tekirdağ Muratlı: Namık Geçko
  • Tekirdağ Saray: Hüseyin Güntay
  • Tekirdağ Süleymanpaşa: Barış Bilge
  • Tekirdağ Şarköy: Hüseyin Akkoç
  • Tokat Almus: Abdullah Cabadan
  • Tokat Başçiftlik: Şenel Korkmaz
  • Tokat Başçiftlik: Necati Karakoç
  • Tokat Erbaa: Melike Tepecik
  • Tokat Niksar: Şafak Gümen
  • Tokat Niksar: Fatih Dönmez
  • Tokat Niksar: Mehmet Eraydın
  • Tokat Niksar: Mehmet Şeyran
  • Tokat Niksar: Emre Yıldız
  • Tokat Niksar: Ünal Türkekul
  • Tokat Pazar: Tuba Aloğlu
  • Tokat Reşadiye: Mustafa Şahin
  • Tokat Merkez: Hakan Karagöllü
  • Tokat Merkez: Ali Yaman
  • Tokat Turhal: Muammer Baloğlu
  • Tokat Yeşilyurt: Medine Janset Baygüneş
  • Tokat Zile: Orhan Senemoğlu
  • Trabzon Akçaabat: Erol Gedikli
  • Trabzon Beşikdüzü: Emrullah Fuat Gözaçan
  • Trabzon Çarşıbaşı: Hamza Ustabaşı
  • Trabzon Çaykara: Hasan Özer
  • Trabzon Köprübaşı: Fatih Sancak
  • Trabzon Of: Emine Bodur
  • Tunceli Hozat: Cemgil Cevahir
  • Tunceli Mazgirt: Özlem Aygül
  • Tunceli Nazımiye: Murat Yıkılmaz
  • Tunceli Ovacık: Fatih Karayol
  • Tunceli Pülümür: İnan Çeker
  • Tunceli Merkez: Eser Köse
  • Uşak Banaz: Emel Taşkın
  • Uşak Eşme: Hamza Sarı
  • Uşak Karahallı: Yaşar Özkan
  • Uşak Sivaslı: Recep Özkan
  • Uşak Sivaslı: Osman Çalışkan
  • Uşak Sivaslı: Talip Kaya
  • Uşak Sivaslı: İbrahim Köse
  • Uşak Ulubey: Ahmet Ergül
  • Van Bahçesaray: İlhami Burta
  • Van Başkale: Hikmet Kızıltaş
  • Van Çatak: Cevdet Yılmaz
  • Van Edremit: Tevfik Polat
  • Van Erciş: Mustafa Bay
  • Van İpekyolu: Serkan Saygın
  • Van Özalp: Aslan Baylan
  • Van Saray: Kenan Şenkal
  • Van Tuşba: Selim Özgökçe
  • Yalova Altınova: Gülşah Coşkuner
  • Yalova Altınova: Tarık Bağdat
  • Yalova Altınova: Ziya Sevencan
  • Yalova Altınova: Gökhan Güney
  • Yalova Armutlu: Ömer Erkal
  • Yalova Çınarcık: Özge Yılmaz
  • Yalova Çınarcık: Ahmet Tevfik Tarım
  • Yalova Çınarcık: Efe Can Ceylan
  • Yalova Çınarcık: Cezayir Öncü
  • Yalova Çiftlikköy: Kemal Cevlan
  • Yalova Çiftlikköy: Taha Berk Türkmen
  • Yalova Termal: Abdullah Hazar Ak
  • Yalova Merkez: Halil İbrahim Tokay
  • Yalova Merkez: Nejdet Koç
  • Yozgat Akdağmadeni: Süleyman Gök
  • Yozgat Akdağmadeni: Nedim Akdeniz
  • Yozgat Aydıncık: Salim Torun
  • Yozgat Aydıncık: Kadir Şahin
  • Yozgat Boğazlıyan: Baki Şahin
  • Yozgat Saraykent: Nurullah Uluer
  • Yozgat Sarıkaya: İlker Çoşğun
  • Yozgat Sorgun: Şenol Edisan
  • Yozgat Sorgun: İmdat Kars
  • Yozgat Şefaatli: Hayati Uyar
  • Yozgat Yenifakılı: Ünal Hüsamettin Bulut
  • Yozgat Merkez: Mustafa Görkem Taştan
  • Zonguldak Alaplı: Serdar Akyol
  • Zonguldak Alaplı: Ramazan Akdeniz
  • Zonguldak Çaycuma: Hayrettin Ünlütürk
  • Zonguldak Çaycuma: Metin Kaçar
  • Zonguldak Çaycuma: Satılmış Çelik
  • Zonguldak Devrek: Orhan Küçükkaya
  • Zonguldak Ereğli: Murat Sesli
  • Zonguldak Gökçebey: Satılmış Aydemir
  • Zonguldak Kilimli: Mesut Şalvarcıoğlu
  • Zonguldak Kilimli: Erdoğan Demir
  • Zonguldak Kilimli: Emir Yavuz
  • Zonguldak Kilimli: Volkan Arslankaya
  • Zonguldak Kozlu: Celal Murat Birinci
  • Zonguldak Merkez: Kaya Adanır
İYİ PARTİ Belediye Başkan Adayları 2024 - İYİ PARTİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

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