İYİ PARTİ Belediye Başkan Adayları 2024 - İYİ PARTİ Belediye Başkanı Aday Listesi
İYİ PARTİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il İYİ PARTİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için İYİ PARTİ belediye başkan adayları listesi...
İL İL İYİ PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Ankara: Cengiz Topel Yıldırım
- Tekirdağ: Mehmet İlker Atasever
- Sakarya: Selçuk Kılıçaslan
- Samsun: İmren Nilay Tüfekci
- Antalya: Nesrin Ünal
- Ordu: Enver Yılmaz
- Bursa: Yüksel Selçuk Türkoğlu
- Balıkesir: Turhan Çömez
- Kayseri: Kazım Yücel
- Trabzon: Muhammet Erkan
- Muğla: Metin Ergun
- Adana: Ayyüce Türkeş Taş
- Manisa: Gürhan Özcan
- Aydın: Özer Kayalı
- Denizli: Yasin Öztürk
- Diyarbakır: Ahmet Çakır
- Erzurum: Fatma Canan Uçar
- Eskişehir: Melih Aydın
- Gaziantep: Yaşar Sağlam
- Hatay: Nüsret Cömert
- İstanbul: Mehmet Satuk Buğra Kavuncu
- İzmir: Ümit Özlale
- Kahramanmaraş: Mesut Dedeoğlu
- Kocaeli: Gençay Yıldıztekin
- Konya: Abdullah Yıldırım
- Malatya: Şeyhmus Göçmez
- Mardin: Süleyman Akar
- Mersin: Mahmut Bülent Özkan
- Şanlıurfa: Sinan Çelik
- Van: Abdullah Akbaş