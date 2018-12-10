İZBAN'da grev başladı (Bazı seferler durdu)
Anadolu Ajansı
"Bu iş yerinde grev vardır" pankartı asan İZBAN personeli grev sürecini başlattı. İZBAN'da Aliağa-Çiğli, Havalimanı-Selçuk arasında sefer yapılmıyor. Grev nedeniyle kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu
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1İzmir Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) ile Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) arasındaki Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine başlayan grev nedeniyle, bazı güzergahlarda seferler yapılmıyor.
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2İZBAN'da gece mesaisinin ardından "Bu iş yerinde grev vardır" yazılı pankartın asılmasıyla başlayan grev dolayısıyla çalışanlar iş bıraktı.
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3Aliağa-Çiğli ile Havalimanı-Selçuk arasında tren seferleri durdu. Çiğli-Havalimanı arasında ise daha az sıklıkta sefer yapılıyor.
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4İZBAN yetkilileri grev nedeniyle oluşan mağduriyeti azaltabilmek için yoğun saatlerde seferler düzenlendiğini belirtti.
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5Çiğli-Havalimanı arasında sendika üyesi olmayan grev kapsamı dışındaki makinistlerle 5 set halinde, 24 dakikada bir sefer yapıldığı kaydedildi.
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6Bu seferlerin de 06.30-11.00 saatleri ile 16.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği, 11.00-16.00 saatlerinde ise seferlerin de yapılmayacağı öğrenildi.
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VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİİZBAN ile metro arasında aktarmanın yapıldığı Halkapınar istasyonunda çalışanlar İZBAN'ın durumunu soran vatandaşlara seferlerin gecikmeli olarak bazı istasyonlar arasında yapıldığına dair vatandaşları bilgilendirdi.
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8Bazı İzmirliler trenleri kullanmayı tercih ederken bazıları otobüslere yöneldi.
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9Öte yandan İZBAN'daki grev nedeniyle kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
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10Demiryol-İş ile TİS kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde İZBAN yüzde 19,43'lük zam teklifinde bulunmuş ancak talep sendika tarafından kabul edilmemiş ve 10 Aralık'ta grev kararı alınmıştı.
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11İZBAN, 136 kilometre uzunluğundaki Aliağa-Selçuk hattında günlük 300 bin civarında yolcu taşıyor.
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