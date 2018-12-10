NTV

İZBAN'da grev başladı (Bazı seferler durdu)

Anadolu Ajansı

"Bu iş yerinde grev vardır" pankartı asan İZBAN personeli grev sürecini başlattı. İZBAN'da Aliağa-Çiğli, Havalimanı-Selçuk arasında sefer yapılmıyor. Grev nedeniyle kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu

  • 1

    İzmir Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) ile Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) arasındaki Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine başlayan grev nedeniyle, bazı güzergahlarda seferler yapılmıyor.
  • 2

    İZBAN'da gece mesaisinin ardından "Bu iş yerinde grev vardır" yazılı pankartın asılmasıyla başlayan grev dolayısıyla çalışanlar iş bıraktı.
  • 3

    Aliağa-Çiğli ile Havalimanı-Selçuk arasında tren seferleri durdu. Çiğli-Havalimanı arasında ise daha az sıklıkta sefer yapılıyor.
  • 4

    İZBAN yetkilileri grev nedeniyle oluşan mağduriyeti azaltabilmek için yoğun saatlerde seferler düzenlendiğini belirtti.
  • 5

    Çiğli-Havalimanı arasında sendika üyesi olmayan grev kapsamı dışındaki makinistlerle 5 set halinde, 24 dakikada bir sefer yapıldığı kaydedildi.
  • 6

    Bu seferlerin de 06.30-11.00 saatleri ile 16.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği, 11.00-16.00 saatlerinde ise seferlerin de yapılmayacağı öğrenildi.
  • 7

    VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ

    VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ
    İZBAN ile metro arasında aktarmanın yapıldığı Halkapınar istasyonunda çalışanlar İZBAN'ın durumunu soran vatandaşlara seferlerin gecikmeli olarak bazı istasyonlar arasında yapıldığına dair vatandaşları bilgilendirdi.
  • 8

    Bazı İzmirliler trenleri kullanmayı tercih ederken bazıları otobüslere yöneldi.
  • 9

    Öte yandan İZBAN'daki grev nedeniyle kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
  • 10

    Demiryol-İş ile TİS kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde İZBAN yüzde 19,43'lük zam teklifinde bulunmuş ancak talep sendika tarafından kabul edilmemiş ve 10 Aralık'ta grev kararı alınmıştı.
  • 11

    İZBAN, 136 kilometre uzunluğundaki Aliağa-Selçuk hattında günlük 300 bin civarında yolcu taşıyor.
  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin