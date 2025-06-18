İZBAN'da öldüren yumruk: Kamera görüntüleri ortaya çıktı
İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN) görev yapan bir güvenlik görevlisinin sigara içtiği için uyardığı yolcu tarafından tekme tokat saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı.
İZBAN Cumaovası İstasyonu'nda sigara içtiği gerekçesiyle uyarılan M.D.'nin (37) saldırısı sonucu güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'ın (44) yaşamını yitirdiği, bir güvenlik görevlisinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Trende sigara içtiği için kendisini uyaran güvenlik görevlisini öldürdü