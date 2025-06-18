İZBAN'da öldüren yumruk: Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Olaylara, istasyona çağrılan polis ekipleri müdahale etti, şahıs karakola götürülürken, güvenlik görevlimiz Seydihan Alsaç ise hastaneye kaldırıldı. Göğsüne aldığı darbe nedeniyle tedavi altına alınan ve bugün anjiyosu yapılan Alsaç, damar yırtılması nedeniyle ne yazık ki aramızdan ayrıldı.

Üzüntümüzün büyük olduğunu belirtir, özel güvenlik görevlimiz Seydihan Alsaç'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve iş arkadaşlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz."