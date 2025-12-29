İzlanda soğuğu dondurdu! Sıcaklık -25'e kadar düştü, kar yolları kapadı

Erzurum, Tunceli, Kars, Ağrı ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da iki gündür aralıklarla devam eden kar, kent merkezi ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Termometrelerin gece sıfırın altında 15 dereceyi gösterdiği kentte, şadırvanlar buz tuttu, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Tunceli’de de kar yağışı etkili oldu. Yağışla park ve bahçeler ile evlerin çatıları beyaza büründü. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürdü. Kent merkezinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuklar nedeniyle araç camları buz tuttu, yollar buzla kaplandı. Yurtta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.