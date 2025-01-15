İzlanda soğuğu geliyor: İstanbul için peş peşe uyarılar
AKOM'un uyarısına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında şiddetli rüzgarın beklendiğini açıkladı. Vatandaşlardan ulaşımda aksama, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
AKOM'dan Marmara bölgesi için İzlanda soğukları uyarısı geldi.
AKOM'dan yapaılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken Perşembe gününe kadar il genelinde aralıklarla yağmur, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 4-8°C'ler aralığında kış değerlerinde seyredeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.