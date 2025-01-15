İzlanda soğuğu geliyor: İstanbul için peş peşe uyarılar

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.



ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



ESKİŞEHİR °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu



KONYA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



SİVAS °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı