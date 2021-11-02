Okul otobüsünü 600 bin liraya karavana çevirdi

Bundan önce bir ev alıp içini döşetmek istediğini fakat otobüsle evin yaklaşık aynı fiyata denk geldiğini belirten Mert, "Bir evde her gün aynı yatakta aynı manzara kalmak mı yoksa böyle bir araç yaparak her gün farklı manzaraya kalkmak mı? Herkes için böyle bir seçenek farklı olacaktır. Ben daha önce Nepal'de yaşadım. Oradaki topraklar çok fazlasıyla benim kendi köyüm gibi mutlu ediyor. Orada hala doğallık var. Samsun'da birçok mahallede arkadaşlarım vardır ama oradaki samimiyeti kesinlikle bulamıyorum" diye konuştu.