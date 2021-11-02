Okul otobüsünü 600 bin liraya karavana çevirdi

Haberler - İHA 02.11.2021 - 16:40 | Son Güncelleme : 02.11.2021 - 16:43
Samsun'da Kadir Mert isimli bir vatandaş, 600 bin lira harcayarak Amerikan tipi sarı renkli okul otobüsünü restore etti.
30 yaşındaki Mert, "hayalim" dediği otobüsü bir galeriden 260 bin lira karşılığında aldı. 50 bin lira harcayarak otobüsün motorunu toplayan Mert, kaporta için de yaklaşık 50 bin lira harcadı.
Türkiye'de parçalarına ve ustasına ulaşmanın zor olduğu otobüsü yeni teknolojilerle donatan Mert, tüm yaşam alanı ve depo gibi bölümlere de 250 bin lira masraf yaptı.
Otobüsle ilgili bilgi veren Kadir Mert, "School Bus'ü (okul otobüsü) hepimiz filmlerden tanırız zaten. Bunu aynı bu şekilde sarı renkte gördüğüm zaman dedim ki bu benim evim olmalıdır. Samsun'da 4 aydır üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Aracı tamamladıktan sonra Samsun'da testlerini yaparak birkaç ay içinde tüm Türkiye'ye açılacağını söyleyen Mert, bir sonraki hedefinin ise Nepal olduğunu dile getirdi.
Nepal'de daha önce bulunduğunu aynı zamanda orada yamaç paraşütçülüğü yaptığını söyleyen Mert, "Oraya kadar aracı götürmeyi düşünüyorum. Çok fazla fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Bazen hatta çalışmaya bile engel olabiliyor. Çalışmamız bittikten sonra zaten Samsun'da ziyarete açık olacak" dedi.
Bundan önce bir ev alıp içini döşetmek istediğini fakat otobüsle evin yaklaşık aynı fiyata denk geldiğini belirten Mert, "Bir evde her gün aynı yatakta aynı manzara kalmak mı yoksa böyle bir araç yaparak her gün farklı manzaraya kalkmak mı? Herkes için böyle bir seçenek farklı olacaktır. Ben daha önce Nepal'de yaşadım. Oradaki topraklar çok fazlasıyla benim kendi köyüm gibi mutlu ediyor. Orada hala doğallık var. Samsun'da birçok mahallede arkadaşlarım vardır ama oradaki samimiyeti kesinlikle bulamıyorum" diye konuştu.