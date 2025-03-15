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İzmir 15 Mart 2025 iftar vakti: İftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı? İşte İzmir güncel imsakiye takvimi

Ramazan ayının 15. gününe ulaşırken, İzmir'de oruç tutan vatandaşlar iftar vaktini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesine göre, İzmir'deki sahur ve iftar saatleri netleşti. Peki, İzmir'de iftar ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 15 Mart tarihli İzmir iftar vakti.

İzmir 15 Mart 2025 iftar vakti: İftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı? İşte İzmir güncel imsakiye takvimi - 1

İzmir iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının onbeşinci gününde oruç tutan vatandaşlar güncel imsakiye bilgilerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte İzmir'in iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, İzmir'de iftar vakti saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte 15 Mart 2025 tarihli İzmir iftar saati bilgisi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir 15 Mart 2025 iftar vakti: İftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı? İşte İzmir güncel imsakiye takvimi - 2

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

İzmir'de 15 Mart 2025 Cumartesi günü iftar saati 19:25 olarak belirlendi. Oruçlarını açmak için sabırsızlananlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar yapabilecek.

İzmir 15 Mart 2025 iftar vakti: İftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı? İşte İzmir güncel imsakiye takvimi - 3

İZMİR İLÇE İLÇE İMSAKİYE BİLGİSİ

Aliağa İftar Vakti

Bayındır İftar Vakti

Bergama İftar Vakti

Beydağ İftar Vakti

Çeşme İftar Vakti

Dikili İftar Vakti

Foça İftar Vakti

Güzelbahçe İftar Vakti

Karaburun İftar Vakti

Kemalpaşa İftar Vakti

Kınık İftar Vakti

Kiraz İftar Vakti

Menderes İftar Vakti

Menemen İftar Vakti

Ödemiş İftar Vakti

Seferihisar İftar Vakti

Selçuk İftar Vakti

Tire İftar Vakti

Torbalı İftar Vakti

Urla İftar Vakti

Balçova İftar Vakti

Bayraklı İftar Vakti

Bornova İftar Vakti

Buca İftar Vakti

Çiğli İftar Vakti

Gaziemir İftar Vakti

Karabağlar İftar Vakti

Karşıyaka İftar Vakti

Konak İftar Vakti

Narlıdere İftar Vakti

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