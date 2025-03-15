İzmir 15 Mart 2025 iftar vakti: İftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı? İşte İzmir güncel imsakiye takvimi
Ramazan ayının 15. gününe ulaşırken, İzmir'de oruç tutan vatandaşlar iftar vaktini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesine göre, İzmir'deki sahur ve iftar saatleri netleşti. Peki, İzmir'de iftar ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 15 Mart tarihli İzmir iftar vakti.
İzmir iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının onbeşinci gününde oruç tutan vatandaşlar güncel imsakiye bilgilerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte İzmir'in iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, İzmir'de iftar vakti saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte 15 Mart 2025 tarihli İzmir iftar saati bilgisi.