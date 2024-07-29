İzmir açıklarında can pazarı | Yangın çıkan teknede patlama: 6 kişi alevlerin arasından denize atlayıp kurtuldu

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan biri Urla Devlet Hastanesi’ne, aralarında tekne sahibi Hakan D, iş insanı Oskar Gültaşlı, K.G. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi ise önce Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne, ardından da Bayraklı Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.