İzmir açıklarında can pazarı | Yangın çıkan teknede patlama: 6 kişi alevlerin arasından denize atlayıp kurtuldu
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle zodyak bot ile marinaya çekilen teknede yangının ardından patlama meydana geldi. Patlama sırasında alevlerin arasında kalan 6 kişi denize atladı. Denize atlayanlar bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kısmen yanan tekne ise marinaya çekildi.
İzmir açıklarında yangın çıkan teknede patlama meydana geldi, 6 kişi denize atlayarak canlarını kurtardı.Olay, saat 22.00 sıralarında Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi açıklarında meydana geldi.