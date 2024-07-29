İzmir açıklarında can pazarı | Yangın çıkan teknede patlama: 6 kişi alevlerin arasından denize atlayıp kurtuldu

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle zodyak bot ile marinaya çekilen teknede yangının ardından patlama meydana geldi. Patlama sırasında alevlerin arasında kalan 6 kişi denize atladı. Denize atlayanlar bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kısmen yanan tekne ise marinaya çekildi.

İzmir açıklarında can pazarı | Yangın çıkan teknede patlama: 6 kişi alevlerin arasından denize atlayıp kurtuldu - 1

İzmir açıklarında yangın çıkan teknede patlama meydana geldi, 6 kişi denize atlayarak canlarını kurtardı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi açıklarında meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir açıklarında can pazarı | Yangın çıkan teknede patlama: 6 kişi alevlerin arasından denize atlayıp kurtuldu - 2

Hakan D, kendisine ait tekneyle beraberinde iş insanı Oskar Gültaşlı, K.G. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişiyle birlikte Teos Marina’dan denize açıldı.

Denizde seyir halindeyken bir süre sonra teknenin motoru arıza yaptı.

İzmir açıklarında can pazarı | Yangın çıkan teknede patlama: 6 kişi alevlerin arasından denize atlayıp kurtuldu - 3

Yardım çağrısı üzerine bölgeye gelen zodyak bot ile yedeğe alınan tekne, marinaya çekilmeye başlandı.

İddiaya göre, marinaya yaklaşık 300 metre mesafede bir kez daha teknenin motoru çalıştırılmak istenince, benzin deposundan çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

İzmir açıklarında can pazarı | Yangın çıkan teknede patlama: 6 kişi alevlerin arasından denize atlayıp kurtuldu - 4

ALEVLERİN ARASINDA CAN PAZARI YAŞANDI

Teknede bulunanlar bir anda parlayan alevlerin arasında kalarak kısmen yandı.

Yangın yayılırken, yaralanan 6 kişi denize atlayarak, alevlerden kurtulmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri de marinaya yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekibi denizde bulunan yaralıları kurtarıp, marinada bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

İzmir açıklarında can pazarı | Yangın çıkan teknede patlama: 6 kişi alevlerin arasından denize atlayıp kurtuldu - 5

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan biri Urla Devlet Hastanesi’ne, aralarında tekne sahibi Hakan D, iş insanı Oskar Gültaşlı, K.G. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi ise önce Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne, ardından da Bayraklı Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

İzmir açıklarında can pazarı | Yangın çıkan teknede patlama: 6 kişi alevlerin arasından denize atlayıp kurtuldu - 6

YILMAZ VURAL ZİYARETE GELDİ

Bu arada kaza haberini alan teknik direktör Yılmaz Vural, teknede bulunan arkadaşları iş insanı Oskar Gültaşlı ve K.G’nin yakınları ile birlikte Bayraklı Şehir Hastanesi’ne geldi.

Yaralı arkadaşlarını ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulunan Vural, doktorlardan da sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

İzmir açıklarında can pazarı | Yangın çıkan teknede patlama: 6 kişi alevlerin arasından denize atlayıp kurtuldu - 7

Yılmaz Vural yaralıların vücutlarında ikinci derecede yanık olduğunu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Vural ve yaralıların yakınları hastanede bekleyişini sürdürüyor.

Kısmen yanan tekne marinaya çekilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir açıklarında can pazarı | Yangın çıkan teknede patlama: 6 kişi alevlerin arasından denize atlayıp kurtuldu - 8
İzmir açıklarında can pazarı | Yangın çıkan teknede patlama: 6 kişi alevlerin arasından denize atlayıp kurtuldu - 9
DAHA FAZLA GÖSTER