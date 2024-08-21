İzmir, Ankara ve Afyonkarahisar’da orman yangını: Başkentteki yangın Bolu’ya sıçradı
Ankara, İzmir ve Afyonkarahisar’da alevlerle mücadele sürüyor. Başkent Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan yangın Bolu’nun Gerede ilçesine sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği bir köy tahliye edildi. Buradaki yangın ile İzmir’in Menderes ilçesi ve Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İzmir, Ankara ve Afyonkarahisar'da orman yangını çıktı.
Üç kentte de alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, Ankara’da başlayan yangın Bolu’ya sıçradı.