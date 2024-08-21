İzmir, Ankara ve Afyonkarahisar’da orman yangını: Başkentteki yangın Bolu’ya sıçradı

Ankara, İzmir ve Afyonkarahisar’da alevlerle mücadele sürüyor. Başkent Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan yangın Bolu’nun Gerede ilçesine sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği bir köy tahliye edildi. Buradaki yangın ile İzmir’in Menderes ilçesi ve Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İzmir, Ankara ve Afyonkarahisar’da orman yangını: Başkentteki yangın Bolu’ya sıçradı - 1

İzmir, Ankara ve Afyonkarahisar'da orman yangını çıktı.

Üç kentte de alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, Ankara’da başlayan yangın Bolu’ya sıçradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir, Ankara ve Afyonkarahisar’da orman yangını: Başkentteki yangın Bolu’ya sıçradı - 2

ANKARA'DA BAŞLAYAN YANGIN BOLU'YA SIÇRADI

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan yangın Bolu’nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi.

İzmir, Ankara ve Afyonkarahisar’da orman yangını: Başkentteki yangın Bolu’ya sıçradı - 3

Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

Alevlerin etkilediği Demirler Köyü tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

İzmir, Ankara ve Afyonkarahisar’da orman yangını: Başkentteki yangın Bolu’ya sıçradı - 4

İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Deliömerler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir, Ankara ve Afyonkarahisar’da orman yangını: Başkentteki yangın Bolu’ya sıçradı - 5

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin sarp arazide etkili olan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yürüttüğü çalışma sürüyor.

İzmir, Ankara ve Afyonkarahisar’da orman yangını: Başkentteki yangın Bolu’ya sıçradı - 6

AFYONKARAHİSAR'DA ORMAN YANGINI

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Akharım beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir, Ankara ve Afyonkarahisar’da orman yangını: Başkentteki yangın Bolu’ya sıçradı - 7

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.

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