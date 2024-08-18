İzmir, Aydın ve Bolu’da felaketin boyutunu gözler önüne seren fotoğraflar: İzmir’de geniş bir alan küle döndü, 43 binada ağır hasar var

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir, yangınlardan en çok etkilenen kentlerin başında yer alıyor. Kentin pek çok noktasında çıkan yangınlar, yerleşim yerlerini de etkiledi. Geniş bir alan küle dönerken, kentte hasar tespit çalışmaları da başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’de 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı. Alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde çekilen drone görüntüleri, felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.

İzmir, Aydın ve Bolu’da felaketin boyutunu gözler önüne seren fotoğraflar: İzmir’de geniş bir alan küle döndü, 43 binada ağır hasar var - 1

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Birçok kentte ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 noktada yangınların sürdüğü bilgisini verdi.

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TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir, Aydın ve Bolu’da felaketin boyutunu gözler önüne seren fotoğraflar: İzmir’de geniş bir alan küle döndü, 43 binada ağır hasar var - 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kurum, yangınların söndürüldüğü noktalarda hasar tespit çalışmalarına başlandığını söyledi.
İzmir, Aydın ve Bolu’da felaketin boyutunu gözler önüne seren fotoğraflar: İzmir’de geniş bir alan küle döndü, 43 binada ağır hasar var - 3

Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir’de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.

İzmir, Aydın ve Bolu’da felaketin boyutunu gözler önüne seren fotoğraflar: İzmir’de geniş bir alan küle döndü, 43 binada ağır hasar var - 4

Orman yangınlarının en çok etkilediği yerlerden Manisa’da da hasar tespit çalışmaları yürütüldüğü bilgisini veren Bakan Kurum, Manisa’nın Gördes ilçesinde çıkan yangında 36 bina ve 52 bağımsız bölümün acil yıkılacak bina olarak tespitinin yapıldığını söyledi.

İzmir, Aydın ve Bolu’da felaketin boyutunu gözler önüne seren fotoğraflar: İzmir’de geniş bir alan küle döndü, 43 binada ağır hasar var - 5

Bakan Kurum, “Vatandaşlarımız müsterih olsun. Antalya ve Muğla yangınlarında milletimize sözümüzü tuttuk. Bu yangınlarda da inşallah hızlıca yaralarımız saracağız.” dedi.

İzmir, Aydın ve Bolu’da felaketin boyutunu gözler önüne seren fotoğraflar: İzmir’de geniş bir alan küle döndü, 43 binada ağır hasar var - 6

YAMANLAR DAĞI’NDA YEŞİL ALAN, GRİYE BÜRÜNDÜ

Karşıyaka ilçesi sınırları içinde yer alan Yamanlar Dağı’nda çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, drone ile havadan görüntülendi.

Karatepe mevkisinde 15 Ağustos Perşembe günü ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

İzmir, Aydın ve Bolu’da felaketin boyutunu gözler önüne seren fotoğraflar: İzmir’de geniş bir alan küle döndü, 43 binada ağır hasar var - 7

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Drone ile çekilen görüntülerde, zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.

İzmir, Aydın ve Bolu’da felaketin boyutunu gözler önüne seren fotoğraflar: İzmir’de geniş bir alan küle döndü, 43 binada ağır hasar var - 8

Yangın bölgesinde helikopter ve yer ekipleri soğutma işlemlerine devam ediyor.

İzmir, Aydın ve Bolu’da felaketin boyutunu gözler önüne seren fotoğraflar: İzmir’de geniş bir alan küle döndü, 43 binada ağır hasar var - 9

AYDIN’DA YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki yangında da geniş bir alan zarar gördü.

İzmir, Aydın ve Bolu’da felaketin boyutunu gözler önüne seren fotoğraflar: İzmir’de geniş bir alan küle döndü, 43 binada ağır hasar var - 10

Drone ile kaydedilen görüntülerde, çok sayıda ağacın küle döndüğü görüldü.

İzmir, Aydın ve Bolu’da felaketin boyutunu gözler önüne seren fotoğraflar: İzmir’de geniş bir alan küle döndü, 43 binada ağır hasar var - 11

BOLU’DA SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan yangın geniş bir alana zarar verdi.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos günü öğle saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 72 saat süren çalışmaların ardından kontrol alına alındı.
İzmir, Aydın ve Bolu’da felaketin boyutunu gözler önüne seren fotoğraflar: İzmir’de geniş bir alan küle döndü, 43 binada ağır hasar var - 12

Bölgede, soğutma çalışması başlatıldı.

Yangında zarar gören ormanlık alan, Dedeler Köyü mevkisinde havadan görüntülendi.
İzmir, Aydın ve Bolu’da felaketin boyutunu gözler önüne seren fotoğraflar: İzmir’de geniş bir alan küle döndü, 43 binada ağır hasar var - 13
İzmir, Aydın ve Bolu’da felaketin boyutunu gözler önüne seren fotoğraflar: İzmir’de geniş bir alan küle döndü, 43 binada ağır hasar var - 14
İzmir, Aydın ve Bolu’da felaketin boyutunu gözler önüne seren fotoğraflar: İzmir’de geniş bir alan küle döndü, 43 binada ağır hasar var - 15
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