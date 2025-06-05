İzmir Bayram namazı saati 2025: İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İzmir ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekat hainde cemaat ile kılınan Kurban Bayramı namazı için; “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilerek imama uyularak ilerlenir:



1. Rekat



· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.



· Sübhaneke okunur.



· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.



· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.



· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.



· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.



· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.



· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.



· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.



· İkinci rekate kalkılır.