İzmir Bayram namazı saati 2025: İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İzmir ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri
İzmir'de bayram namazı saatleri, camilerde yan yana saf tutacak cemaati yakından ilgilendiriyor. İki rekat bayram namazı ardından eller semaya açılmış dualar ediliyor. Ardından İslam alemi kurban kesme görevini yerine getiriyor. Dualarla, şükürlerle geçecek 4 günlük Kurban Bayramı'nın namaz vakitleri Diyanet tarafından yayımlanıyor. Peki, İzmir'de bayram namazı kaçta? İşte, İzmir Kurban Bayramı namazı saatleri...
İzmir ili ve ilçelerinin bayram namazı saatleri, camilerde saf tutacak cemaat tarafından sorgulanıyor. İzmir'in; Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla olmak üzere toplam 30 ilçesinin bayram namazı vakitlerini Diyanet paylaştı. İzmir'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?