İzmir Bayram namazı saati 2025: İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İzmir ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri

İzmir'de bayram namazı saatleri, camilerde yan yana saf tutacak cemaati yakından ilgilendiriyor. İki rekat bayram namazı ardından eller semaya açılmış dualar ediliyor. Ardından İslam alemi kurban kesme görevini yerine getiriyor. Dualarla, şükürlerle geçecek 4 günlük Kurban Bayramı'nın namaz vakitleri Diyanet tarafından yayımlanıyor. Peki, İzmir'de bayram namazı kaçta? İşte, İzmir Kurban Bayramı namazı saatleri...

İzmir Bayram namazı saati 2025: İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İzmir ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri - 1

İzmir ili ve ilçelerinin bayram namazı saatleri, camilerde saf tutacak cemaat tarafından sorgulanıyor. İzmir'in; Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla olmak üzere toplam 30 ilçesinin bayram namazı vakitlerini Diyanet paylaştı. İzmir'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir Bayram namazı saati 2025: İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İzmir ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri - 2

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de bu sene Kurban Bayramı namazı saat 06:22'de idrak edilecek.

İZMİR İLÇE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İzmir Bayram namazı saati 2025: İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İzmir ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri - 3

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekat hainde cemaat ile kılınan Kurban Bayramı namazı için; “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilerek imama uyularak ilerlenir:

1. Rekat

· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

· Sübhaneke okunur.

· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

· İkinci rekate kalkılır.

İzmir Bayram namazı saati 2025: İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İzmir ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri - 4

2. Rekat

· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

· Cemaat sessizce imamı dinler.

· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.





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