İzmir Bergama'daki orman yangını kontrol altında

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İzmir Bergama'daki orman yangını kontrol altında - 1

3 ilde orman yangınlarıyla mücadele vardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir Bergama'daki orman yangını kontrol altında - 2

İZMİR

İzmir'in Bergama ilçesi Ilgındere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer bölgeye sevk edildi.

İzmir Bergama'daki orman yangını kontrol altında - 3

Yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti. Alevlerin kuvvetli rüzgarın etkisiyle yaklaştığı Sarıcalar Mahallesi'ndeki ormana yakın alanda bulunan bazı ev ve ağıllar tedbiren tahliye edildi.

İzmir Bergama'daki orman yangını kontrol altında - 4

Yangın 20 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı.

İzmir Bergama'daki orman yangını kontrol altında - 5

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Çamköy köyü yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

İzmir Bergama'daki orman yangını kontrol altında - 6

Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale etti.

İzmir Bergama'daki orman yangını kontrol altında - 7

Bu sırada  köy de tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

İzmir Bergama'daki orman yangını kontrol altında - 8

Yangın hızlı müdahale sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasına başlandı.

İzmir Bergama'daki orman yangını kontrol altında - 9

BURSA

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde de dün orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede yayılınca, Çökene Mahallesi'nde 3 ev ile 1 maden ocağı tedbir amacıyla boşaltıldı.

İzmir Bergama'daki orman yangını kontrol altında - 10

Alevlere havadan 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, karadan ise çevre ilçelerden takviyelerle birlikte 210 araç ve bin personelle müdahale edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle gece kontrol altına alındı.

İzmir Bergama'daki orman yangını kontrol altında - 11

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Yaklaşık 250 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangının, elektrik direğinde yaşanan kısa devre sonucu çıktığı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

İzmir Bergama'daki orman yangını kontrol altında - 12

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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