İzmir Bergama'daki orman yangını kontrol altında
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
3 ilde orman yangınlarıyla mücadele vardı.
3 ilde orman yangınlarıyla mücadele vardı.
İzmir'in Bergama ilçesi Ilgındere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer bölgeye sevk edildi.
Yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti. Alevlerin kuvvetli rüzgarın etkisiyle yaklaştığı Sarıcalar Mahallesi'ndeki ormana yakın alanda bulunan bazı ev ve ağıllar tedbiren tahliye edildi.
Yangın 20 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Çamköy köyü yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.
Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale etti.
Bu sırada köy de tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.
Yangın hızlı müdahale sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasına başlandı.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde de dün orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede yayılınca, Çökene Mahallesi'nde 3 ev ile 1 maden ocağı tedbir amacıyla boşaltıldı.
Alevlere havadan 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, karadan ise çevre ilçelerden takviyelerle birlikte 210 araç ve bin personelle müdahale edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle gece kontrol altına alındı.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Yaklaşık 250 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangının, elektrik direğinde yaşanan kısa devre sonucu çıktığı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.