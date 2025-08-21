İzmir, Bursa, İstanbul derken şimdi de Ankara... Ev kalıntıları ortaya çıktı
Kurak ve aşırı sıcakların etkisinde geçen yaz ayları, barajları olumsuz etkiliyor. Ankara'nın barajlarındaki doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,41'den yüzde 19,42'ye geriledi. Yıllık buharlaşma ve sulama oranı ölçümlerine göre, Ankara'nın üç aydan az içme suyu kaldı.
Aşırı sıcaklar ve kuraklık, barajları olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.
İzmir, Bursa ve İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları, yaz etkisiyle gerilemişti.
İzmir'de zorunlu su kesintileri başlarken, Ankara'da da barajlardaki doluluk oranları kritik seviyelere geriledi.