İzmir depreminde 115 kişiye mezar olmuştu: Rıza Bey Apartmanı davasında sanıklar birbirini suçladı

Dava sürerken; müşteki avukatların binanın yapımında ihmali olduklarını iddia ettiği bazı şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunması sonrası mimarlık-mühendislik şirketi yetkilisi İskender Kızılkanat, epoksi enjeksiyon (yapılardaki çatlakların dolgu malzemesiyle onarılması) işlemi yapan yapı malzemeleri firması yetkilileri Caner Şeker ve Serhat Türkmen ile bu firmada çalışan ve işlemi yaptığı iddia edilen inşaat mühendisi M.Ü.Y. ve izinsiz tadilatın yapılmasına onay veren kat maliklerinden E.P.'nin savunmalarını alındı. Soruşturma sonunda, bu kişilerin de yargılanmasına karar verildi. Böylelikle davada yargılanan sanık sayısı, 20'ye yükseldi.

''HERKES BENİ SUÇLUYORSA MASUMUM''

Tutuksuz sanıkların yargılanmalarına, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. 18'inci duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Savunma yapan mimarlık- mühendislik şirketi sahibi İskender Kızılkanat, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Yıkılan binayla ilgili herhangi bir projeye dahil olmadım. Herkes beni suçluyorsa da masumum. Projenin ne benimle ne de şirketimle bir bağlantısı yoktur. O dönem şirketinde çalışan ve bu projenin fenni mesul müdürü olarak imzası bulunan mimar Ali Serdar Bayram, şirketimizin antetli kağıdını haberimiz olmadan kullanmıştır. O dönem şirketimizin yüzde 20 ortağıydı. Ancak projeyi yaparken şirketimizde değil, dışarıdan kendi ekibiyle gerçekleştirmiştir. Projenin her aşamasında imzası vardır. Asılsız iddialarla kendini kurtarmaya çalışıyor. Projeyi kendisi yapmıştır, tüm aşamalarda imzası vardır ve suçludur. Sonucuna katlanmalıdır" dedi.