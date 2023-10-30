İzmir depreminin 3. yılı: Mucizenin ismi "Ayda Bebek" büyüdü

Ayda'nın sağlık durumunın iyi olduğunu ifade eden Gezgin, "Yeni arkadaşları var, yeni öğretmenleri var. Okul dışında jimnastiğe gidiyor. Oğlum zaten uzun zamandır basketbol oynuyor. O şekilde hayata devam ediyorlar." diye konuştu.