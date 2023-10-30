İzmir depreminin 3. yılı: Mucizenin ismi "Ayda Bebek" büyüdü
30 Ekim 2020’de İzmir, 6,6 büyüklüğünde depremde sarsıldı. 16 saniye süren depremde 117 kişi yaşamını yitirdi ve dün o depremin üçüncü yıl dönümüydü. Enkaz başındaki çalışmalarda birçok kez umudun yeniden doğuşuna sahne olundu. Rıza Bey Apartmanı enkazında kalan 3 yaşındaki Ayda Gezgin en akıllarda kalanlardan biriydi. Ayda şimdi 6 yaşında, yaşıtlarıyla doyasıya vakit geçiriyor.
Depremin getirdiği yıkım. 117 can kaybı, sayısız acı. 3 yıl önceki İzmir depreminin zihinlerde bıraktığı iz hala taze.
30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6'lık depremde 17 bina yıkıldı. Fedakarca mücadele eden arama kurtarma ekiplerinin çalışması günler sürdü.
Enkaz çalışmlarında birçok can kurtarıldı. Rıza Bey Apartmanı enkazında kalan 3 yaşındaki Ayda Gezgin en akıllarda kalanlardan biriydi..