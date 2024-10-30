İzmir depreminin 4'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı

İzmir'de, Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 117 kişi için anma programları düzenlendi. Törende, depremin meydana geldiği saat 14.51'de itfaiye araçları siren çaldı, hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu, Deprem Anıtı'na karanfil bırakıldı.

İzmir depreminin 4'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı - 1

İzmir depreminin üzerinden 4 yıl geçti.

İzmir Valiliğince İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde organize edilen program, depremin gerçekleştiği saat 14.51'de Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı.

Vali Süleyman Elban, buradaki konuşmasında, AFAD'ın afetlerde diğer ilgili kurumlarla koordineli olarak çok önemli çalışmalara imza attığını ifade etti.

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İzmir depreminin 4'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı - 2

Kentin yapı stokunun çok kötü olduğunu belirten Elban, "Eğer Allah korusun 6 ve üzeri bir depremin ilimizde ciddi yıkıcı sonuçlara yol açacağı da kesin. Bunu korkutmak için ya da felaket tellallığı için söylemiyoruz, bilimsel bir durumu söylüyoruz. Bununla ilgili en temel çözümlerden birisinin de kentsel dönüşüm olduğunu söylüyoruz." dedi.

İzmir depreminin 4'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı - 3

Elban, şehirlerde kentsel dönüşümden önce zihinlerde bir kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

İzmir depreminin 4'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı - 4

Elban, yaraların sarılması noktasında devletin ve ilgili kurumların kısa sürede çok önemli işlere imza attığını sözlerine ekledi.

İzmir depreminin 4'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı - 5

30 EKİM DEPREM ANITI'NA KARANFİL BIRAKILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da Bayraklı ilçesindeki 30 Ekim Deprem Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

İzmir depreminin 4'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı - 6

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende, depremin meydana geldiği saat 14.51'de itfaiye araçları siren çaldı, hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu, Deprem Anıtı'na karanfil bırakıldı.

İzmir depreminin 4'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı - 7

Depremden hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

İzmir depreminin 4'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı - 8

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, buradaki konuşmasında, depremde yıkılan binaların birçoğunun 1999 yılından önceki standartlara göre yapıldığını söyledi.

İnsanların risk altında yaşamasına engel olmak istediklerini belirten Tugay, "Göreve geldiğimizden beri ne yapacağımızı bilen bir yol yürüyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle riskli yapıların 6,5 ve 7 arası şiddette yıkılabilecek yapıların bir an önce mümkünse yeniden yapılması, değilse güçlendirilmesi için bir şeyler yapmak zorundayız." dedi.

İzmir depreminin 4'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı - 9
İzmir depreminin 4'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı - 10
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