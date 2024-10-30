İzmir depreminin 4'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı
İzmir'de, Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 117 kişi için anma programları düzenlendi. Törende, depremin meydana geldiği saat 14.51'de itfaiye araçları siren çaldı, hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu, Deprem Anıtı'na karanfil bırakıldı.
İzmir depreminin üzerinden 4 yıl geçti.
İzmir Valiliğince İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde organize edilen program, depremin gerçekleştiği saat 14.51'de Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı.
Vali Süleyman Elban, buradaki konuşmasında, AFAD'ın afetlerde diğer ilgili kurumlarla koordineli olarak çok önemli çalışmalara imza attığını ifade etti.