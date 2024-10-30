İzmir depreminin 4'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı

Kentin yapı stokunun çok kötü olduğunu belirten Elban, "Eğer Allah korusun 6 ve üzeri bir depremin ilimizde ciddi yıkıcı sonuçlara yol açacağı da kesin. Bunu korkutmak için ya da felaket tellallığı için söylemiyoruz, bilimsel bir durumu söylüyoruz. Bununla ilgili en temel çözümlerden birisinin de kentsel dönüşüm olduğunu söylüyoruz." dedi.