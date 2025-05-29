İzmir ESHOT çalışmıyor mu, grevde mi? 29 Mayıs İzmir'de otobüs, metro, tramvay ve vapur çalışıyor mu?
İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İZELMAN ve İZENERJi şirketlerine bağlı toplu taşıma araçları grev yapacaklarını duyurarak 28 Mayıs'ı 29 Mayıs gününe bağlayan gece itibarıyla kontak kapattı. Konuya dair ESHOT'dan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan açıklama geldi. Peki, ESHOT saatleri neler, grev ne zaman bitecek?
ESHOT'a bağlı olarak hizmet veren şirketlerin çalışanlarının grev kararı sonrasında şehir sakinleri ''İzmir'de 29 Mayıs'ta toplu taşıma çalışmıyor mu, ESHOT grevde mi?'' şeklinde sorular yöneltmeye başladı. Şehirde metro, İZBAN ve vapur hatları normal seferlerine devam edecek. İşte, detaylar...