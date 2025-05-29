İzmir ESHOT çalışmıyor mu, grevde mi? 29 Mayıs İzmir'de otobüs, metro, tramvay ve vapur çalışıyor mu?

Belediye Başkanı Cemil Turgay, X hesabından duruma dair açıklamada bulundu; ''İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İzelman ve İzenerji tarafından yaklaşık 6 aydır, Ocak 2025 başından beridir, DİSK Genel-İş’le toplu sözleşme görüşmeleri sürdürüldü, son zamanlarda günde 12 saati bulan toplantılar yapıldı ancak uzlaşma sağlanamadı ve grev süreci yarın itibari ile başlayacak.



Sendikanın talepleri maalesef makul değildir, ülke halkının, kent halkının zor koşullarda yaşadığı, belediye bütçesinin yok edildiği bir ortamda bu talebin karşılanması da mümkün değildir, gerçekçi değildir, makul değildir, kamucu değildir, dayanışma ruhuna uygun değildir.



Ancak grev bir haktır, demokratik hayatın bir parçasıdır, sendikalarımızın grev çağrısı ve çalışanlarımızın bu çağrılara uyarak greve katılmaları hukukî haklarıdır. Buna saygı duyacağız, bununla birlikte, grev uygulamasında Kanun nazarında himaye edilmeyecek eylemlere de hukukla yanıt vereceğiz.''

Tugay ayrıca, grevin sonlanması için her şeyi yapmaya hazır olduklarını ve makul her teklife açık olduğuklarını ekledi.