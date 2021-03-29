İzmir Foça'da her yolun sonu 'Mahmut'

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da yolların kendi arsaları üzerinden geçtiğini öğrenen Mahmut Limnili, yolları ulaşıma kapattı. Yolların hep kendi arsasını bulduğunu söyleyen Limnili “Şu anda gelinen durumda Foça’da tüm yollar Mahmut Limnili’ye çıkıyor” dedi.

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İHA 29.03.2021 - 14:43

Mahmut Limnili adlı vatandaş İzmir'in sahil ilçesi Foça'da evinin yanından geçen yolu ve Foça'nın bir başka işlek yolunu kendisine ait olduğu gerekçesiyle ulaşıma kapattı.

“Yollar hep benim arsalarımı bulmuş” diyen Limnili, “Şu anda gelinen durumda Foça’da tüm yollar Mahmut Limnili’ye çıkıyor” diyerek esprili bir şekilde durumu özetledi.

Yaklaşık 2,5 yıl önce komşuları ile yaşadığı bir tartışma sonucunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvuran Mahmut Limnili (58), ekiplerin incelemesinden sonra yolun kendisine ait olduğunu öğrenip, dedesinden kalan arsanın tapusunu alarak yolu çitle çevirerek ulaşıma kapatmıştı. Limnili, şimdi de yine Foça’da meşhur Kumburnu Plajına çıkan yolu kendisine ait olduğu gerekçesiyle ulaşıma kapattı.

Tapuda yer alan ada parsel numaralarıyla araştırma yapan Limnili, Mersinaki Caddesinden Foça’nın en meşhur plajı olan Kumburnu Plajına çıkan yolun, babasından miras yoluyla kendisine kalan 320 metrekarelik arsadan geçtiğini öğrendi. 18 hissedarı olan arsa için ortaklığı giderme davası açıp arsayı satışa çıkaracakları için buranın yol sıfatından çıkarılması gerektiğini söyleyen Mahmut Limnili, “Önce Foça Belediyesine sonra Foça Kaymakamlığına sonra da Cimer’e başvuru yapıp hakkımı aradım. Foça Belediyesi ilk önce, tapulu malıma ‘burası bizim’ diyebildi. Cimer’e başvurularıma Foça Belediyesinden gelen yanıtlara ise gülesim geldi. Bir yanıtta ‘Paramız olunca yapacağız’ dediler. Sonra ‘deprem oldu yapamadık’ dediler. En son gelen yanıta adeta çıldırdım. Burada 18 hisse var. Küçük bir hissesi benim ama toplu iğne bile olsa benim malım. ‘Bu arsadan sizin hissenizi istimlak edeceğiz’ dediler. Böyle bir kanun yok” dedi.

“VATANDAŞ MAĞDUR OLMASIN DİYE HEPSİNİ KAPATMADIM” Foça Belediyesine seslenen Limnili, “Belediye, ‘Buradan vatandaşların mağdur olmayacağı bir şekilde başka bir yol açın’ dedim ama işi savsaklayıp yapmadılar. Ama ben insanlık oldun diye arsamın tamamını kapatmadım. Oradan vatandaşların otomobilleriyle geçebileceği yolu bıraktım. İlerleyen günlerde inşallah yeniden bir yol çalışması yaparlar. Çünkü burası işlek bir turizm bölgesi” diye konuştu.

Foça’da son üç yılda iki kez yol kapatma olayı olduğunu, bu yolların ikisinin de kendi arsasından geçtiğini söyleyen Limnili, “Bu benim şanssızlığım mı anlayamadım. Yollar hep benim arsalarımı bulmuş. Şu anda gelinen durumda Foça’da tüm yollar Mahmut Limnili’ye çıkıyor. Bu sondu, bundan başka arsam da kalmadı. Satıp kurtulacağız artık bu işlerden” ifadelerini kullandı.