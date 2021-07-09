İzmir Foça'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 11 saati aşkın çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İHA 09.07.2021 - 07:59

İzmir Foça'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı - 1
Edinilen bilgiye göre yangın, dün saat 16.00 sıralarında Ilıpınar Mahallesi yakınında bulunan alanda henüz bilinmeyen sebepten çıktı
İzmir Foça'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı - 2
. İddiaya göre, yerleşim alanında çıkan alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı.
İzmir Foça'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı - 3
Gerenköy mevkiine kadar ormanlık alanda geniş bir alana yayılan alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve 23 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale gerçekleştirdi.
İzmir Foça'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı - 4
Öte yandan, dün akşam saat 21.00 sıralarında etrafı çevrilen ve yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirlenen yangın, saat 03.00 sıralarında yoğun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındı.
İzmir Foça'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı - 5
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
İzmir Foça'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı - 6
Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için jandarma ve orman ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürüyor.
İzmir Foça'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı - 7
İzmir Foça'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı - 8
İzmir Foça'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı - 9
İzmir Foça'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı - 10
İzmir Foça'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı - 11
İzmir Foça'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı - 12
İzmir Foça'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı - 13
İzmir Foça'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı - 14

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