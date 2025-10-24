İzmir Foça'yı sel vurdu: Kayıp kişinin cüzdanı ve gömleği bulundu

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan da bölgedeki son durum ve kaybolan vatandaşla ilgili açıklama geldi.

AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:

"112 acil çağrı merkezimize 207 ihbar gelmişti. O ihbarlardan birisi de Bucak deresinde bir vatandaşımızın kaybıyla ilgiliydi. O andan itibaren arama kurtarma ekiplerimiz buraya yönlendirildi. Ve vatandaşımıza ait olduğu tespit edilen araca ulaşılmakla birlikte henüz vatandaşımıza ulaşamadık. Ama gece boyunca derenin kıyı şeridinde arama tarama faaliyetleri sürdürüldü. Şu anda 5 sektöre ayırdık, kıyı boylarınca 80 personel, hem dalgıç hem su altı arama ekibi 44

Sel nedeniyle kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere; Manisa ve Muğla İl AFAD müdürlüklerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan su altı arama ekipleri ile Denizli, Balıkesir, Manisa, Uşak ve Burdur İl AFAD Müdürlüklerinden drone ekipleri görevlendirilmiştir. personelle arama faaliyetimizi devam ettiriyoruz."