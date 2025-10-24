İzmir Foça'yı sel vurdu: Kayıp kişinin cüzdanı ve gömleği bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Aracıyla suya kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu kayboldu. Kaptanoğlu'nun otomobili, cüzdanı ve gömleği bulundu. Aramaların ikinci gününde AFAD'dan açıklama geldi.

İzmir Foça'yı sel vurdu: Kayıp kişinin cüzdanı ve gömleği bulundu - 1

Antalya, İzmir, Çanakkale ve Aydın'da şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu.

Antalya'nın Aksu, İzmir'in Foça, Çanakkale'nin Gökçeada ve Aydın'ın Efeler ilçesinde yollar göle döndü.

İzmir Foça'da aracıyla suya kapılan Bülent Kaptanoğlu kayboldu. Kaptanoğlu'nun arama çalışmaları ikinci günde de sürerken valilik ve AFAD'dan açıklamalar geldi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir Foça'yı sel vurdu: Kayıp kişinin cüzdanı ve gömleği bulundu - 2

BİR KİŞİ ARANIYOR

Foça ilçesinde etkili olup su baskını ve taşkınlara neden olan sağanak sonrası İzmir Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada bir vatandaşın aracında bulunamadığı ve arama çalışmaları başlatıldığı belirtildi. 

Bucak Deresi'ne düşen otomobilde kaybolan ve arama çalışması başlatılan kişinin Bülent Kaptanoğlu (70) olduğu belirlendi.

Kaptanoğlu için bölgede AFAD, jandarma, itfaiye ve belediye ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İzmir Foça'yı sel vurdu: Kayıp kişinin cüzdanı ve gömleği bulundu - 3

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan da bölgedeki son durum ve kaybolan vatandaşla ilgili açıklama geldi.

AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:

"112 acil çağrı merkezimize 207 ihbar gelmişti. O ihbarlardan birisi de Bucak deresinde bir vatandaşımızın kaybıyla ilgiliydi. O andan itibaren arama kurtarma ekiplerimiz buraya yönlendirildi. Ve vatandaşımıza ait olduğu tespit edilen araca ulaşılmakla birlikte henüz vatandaşımıza ulaşamadık. Ama gece boyunca derenin kıyı şeridinde arama tarama faaliyetleri sürdürüldü.  Şu anda 5 sektöre ayırdık, kıyı boylarınca 80 personel, hem dalgıç hem su altı arama ekibi 44

Sel nedeniyle kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere; Manisa ve Muğla İl AFAD müdürlüklerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan su altı arama ekipleri ile Denizli, Balıkesir, Manisa, Uşak ve Burdur İl AFAD Müdürlüklerinden drone ekipleri görevlendirilmiştir. personelle arama faaliyetimizi devam ettiriyoruz."

İzmir Foça'yı sel vurdu: Kayıp kişinin cüzdanı ve gömleği bulundu - 4

YAKININI ARAYIP, OTOMOBİLİNİN ARIZA YAPTIĞINI SÖYLEMİŞ

Otomobili şiddetli yağmur sırasında sele kapılarak kaybolan evli ve 2 çocuk babası olan bir bankadan emekli Bülent Kaptanoğlu'nun, mantar toplamaya gittiği, olayın da dönüş yolunda meydana geldiği anlaşıldı.

70 yaşındaki Kaptanoğlu, sel esnasında arabasını güvenli bir bölgeye geçmek istedi. Ancak bir anda yükselen sel suları, Kaptanoğlu’nun aracını sürükledi. Kaptanoğlu’nun olay anında kızıyla telefonda konuştuğu, yardım istediği öğrenildi. Yaşlı adamın telefonu suya düşünce bağlantıları kesildiği, ardından karşı komşusuna seslenerek yardım istediği ancak ekipler yetişmeden önce aracıyla birlikte selde kaybolduğu öğrenildi.

İzmir Foça'yı sel vurdu: Kayıp kişinin cüzdanı ve gömleği bulundu - 5

"CÜZDANI VE GÖMLEĞİ BULUNDU"

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelip, bilgi alan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Arkadaşlarımız aracı 1,5 km aşağıda buldular çıkardılar. Maalesef aracın içinde vatandaşımız yoktu. O saatten bu yana 19 balıkadamımız su içerisinde. Dışarıdan da kara ekiplerimiz arama tarama faaliyetlerine devam ediyorlar. En son kendisine ait cüzdan bulundu ancak onun harici arama çalışmaları devam ediyor." dedi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı dalgıçlar da bir erkek gömleği buldu. Ailesinden alınan onayla gömleğin Kaptanoğlu’na ait olduğu kesinleşti. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmaları gömleğin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

İzmir Foça'yı sel vurdu: Kayıp kişinin cüzdanı ve gömleği bulundu - 6

ANTALYA'DA DA SU BASKINI YAŞANDI

Antalya'nın Aksu ilçesinde de öğle saatlerinde şiddetli sağanak etkili oldu.

Özellikle Barbaros Mahallesi'nde etkili olan ve yaklaşık bir saat süren sağanak sonrası yollar göle döndü, bazı araçlar ilerleyemeyip mahsur kaldı.

İzmir Foça'yı sel vurdu: Kayıp kişinin cüzdanı ve gömleği bulundu - 7

Sürücüler ve vatandaşlar, su giderlerini temizlemek için çaba harcadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de bölgede su tahliye işlemi gerçekleştirdi.

Giderlerin açılması ve su tahliye işlemi sonrası sular çekildi.

İzmir Foça'yı sel vurdu: Kayıp kişinin cüzdanı ve gömleği bulundu - 8

ÇANAKKALE GÖKÇEADA'DA DA EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, 5 farklı bölgede heyelan meydana geldi.

İlçede gece yarısı başlayan sağanak nedeniyle Kaleköy Ovası'nda büyük su birikintileri oluştu.

Yağmur suları nedeniyle Uğurlu köyü yolu ve Tepeköy'den merkez yönüne doğru 5 farklı noktada heyelanlar oluştu, ilçedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İzmir Foça'yı sel vurdu: Kayıp kişinin cüzdanı ve gömleği bulundu - 9

AYDIN'DA SAĞANAK

Aydın'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlar ile duraklara girerek korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Efeler ilçesinde etkisini artıran sağanakta çok sayıda araç yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Ekipler tıkanan mazgalları açmak ve su tahliyesi yapmak için çalışma başlattı.

İzmir Foça'yı sel vurdu: Kayıp kişinin cüzdanı ve gömleği bulundu - 10

Öte yandan, bir vatandaşın suyla dolan caddede kayıkla ilerlemeye çalıştığı anlar, başka bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DAHA FAZLA GÖSTER