İzmir Foça'yı sel vurdu: Kayıp kişinin cüzdanı ve gömleği bulundu
İzmir'in Foça ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Aracıyla suya kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu kayboldu. Kaptanoğlu'nun otomobili, cüzdanı ve gömleği bulundu. Aramaların ikinci gününde AFAD'dan açıklama geldi.
Antalya, İzmir, Çanakkale ve Aydın'da şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu.
Antalya'nın Aksu, İzmir'in Foça, Çanakkale'nin Gökçeada ve Aydın'ın Efeler ilçesinde yollar göle döndü.
İzmir Foça'da aracıyla suya kapılan Bülent Kaptanoğlu kayboldu. Kaptanoğlu'nun arama çalışmaları ikinci günde de sürerken valilik ve AFAD'dan açıklamalar geldi.