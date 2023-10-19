İzmir için tehlike çanları çalıyor | Barajlar son 14 yılın en düşük seviyesinde

"Maalesef bu sene yüzde 29'lara düştü. Son 14 yılın en düşük seviyesi. Diğer barajlarımız da aynı şekilde doluluk oranı düştü." ifadelerini kullanan Yaşar, "Şu anki aşamada bir sıkıntı olmasa da 'tehlikenin başlangıcı' diyebiliriz. Bir sonraki kurak dönemde çok acısını çekeriz. Ekim ayının serin geçiyor olması, yağış olmaması anlamını taşıyor. Bu nedenle barajdaki doluluk oranı, yüzde 25'lere kadar düşebilir. Eğer bu oran yüzde 20'lere düşerse, su kirli gelmeye başlar. Suyun tabandan çekilmesi, buna etkili olur." dedi.