İzmir için tehlike çanları çalıyor | Barajlar son 14 yılın en düşük seviyesinde
İzmir'in su ihtiyacının yüzde 44'ü karşılayan Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 29,90'a kadar düşerek son 14 yılın en düşük seviyesini gördü. Uzmanlar, şu aşamada bir sıkıntı olmasa da durumu "tehlikenin başlangıcı" olarak yorumladı.
İzmir'in su ihtiyacı Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının yanı sıra yer altı kaynaklarından karşılanıyor.
Ancak bu yıl yeterli yağış olmadı ve kuraklık yaşandı.