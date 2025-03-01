İzmir iftar saati: Diyanet İzmir İmsakiyesi: İzmir’de iftara kaç saat kaldı, kaç dakikaya oruç açılacak?
İzmir'de ilk iftar bugün saat 19.11’de açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir ili için imsakiyeyi duyurdu. İzmir’de yaşayanlar ilk sahurlarını bu gece 06.16’ya kadar tamamladı. İzmirliler ilk iftarlarını açmak için aynı sofrada buluştu.
İzmir’de farklı ilçelerde oruç telaşı başladı. Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden birisi olan İzmir’de çeşitli bölgelerde iftar çadırları kurulurken Ramazan çoşkusu aynı sofralarda yaşanacak. . Diyanet tarafından paylaşılan İmsakiye ile birlikte 81 ilin iftar, sahur ve teravih namazı vakitleri belli oldu. İşte, 1 Mart Cumartesi günü İzmir’in iftar saatleri…