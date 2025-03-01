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İzmir iftar saati: Diyanet İzmir İmsakiyesi: İzmir’de iftara kaç saat kaldı, kaç dakikaya oruç açılacak?

İzmir'de ilk iftar bugün saat 19.11’de açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir ili için imsakiyeyi duyurdu. İzmir’de yaşayanlar ilk sahurlarını bu gece 06.16’ya kadar tamamladı. İzmirliler ilk iftarlarını açmak için aynı sofrada buluştu.

İzmir iftar saati: Diyanet İzmir İmsakiyesi: İzmir’de iftara kaç saat kaldı, kaç dakikaya oruç açılacak? - 1

İzmir’de farklı ilçelerde oruç telaşı başladı. Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden birisi olan İzmir’de çeşitli bölgelerde iftar çadırları kurulurken Ramazan çoşkusu aynı sofralarda yaşanacak. . Diyanet tarafından paylaşılan İmsakiye ile birlikte 81 ilin iftar, sahur ve teravih namazı vakitleri belli oldu. İşte, 1 Mart Cumartesi günü İzmir’in iftar saatleri…

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İzmir iftar saati: Diyanet İzmir İmsakiyesi: İzmir’de iftara kaç saat kaldı, kaç dakikaya oruç açılacak? - 2

İZMİR İFTAR SAATİ 1 MART CUMARTESİ 

İzmir’de yaşayan vatandaşlar, Ramazan ayının ilk orucunu bugün saat 19:11’de açıyor. İzmir’de 5 günlük iftar ve sahur vakitleri şu şekilde;


1. Gün: 1 Mart Cumartesi İmsak: 06.16 Akşam: 19.11 Yatsı: 20.27
2. Gün: 2 Mart Pazar İmsak: 06.14 Akşam: 19.12 Yatsı: 20.28
3. Gün: 3 Mart Pazartesi İmsak: 06.13 Akşam: 19.13 Yatsı: 20.29
4. Gün: 4 Mart Salı İmsak: 06.12 Akşam: 19.14 Yatsı: 20.30
5. Gün: 5 Mart Çarşamba İmsak: 06.10 Akşam: 19.15 Yatsı: 20.31

İzmir iftar saati: Diyanet İzmir İmsakiyesi: İzmir’de iftara kaç saat kaldı, kaç dakikaya oruç açılacak? - 3

SON İFTAR ÇANAKKALE’DE

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

İzmir iftar saati: Diyanet İzmir İmsakiyesi: İzmir’de iftara kaç saat kaldı, kaç dakikaya oruç açılacak? - 4

Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale'de saat 06.18'de, son iftar Çanakkale'de saat 19.12'de yapılacak. Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak.Geriye kalan 45 ilde, 12 saat 55 dakika oruçlu kalınacak.

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