İzmir iftar vakti 2026: İzmir'de iftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı? (19 Şubat İzmir Ramazan imsakiyesi)
19.02.2026 15:07
NTV - Haber Merkezi
İzmir'de yaşayan ve Ramazan ayının ilk günü oruç tutan milyonlarca vatandaş, iftar saatlerini araştırmaya başladı. Ege'nin incisi İzmir'de, 19 Şubat 2026 itibarıyla ilk iftar sofraları kuruluyor. Türkiye'nin en batı illerinden biri olması sebebiyle iftarı en geç açan iller arasında yer alan İzmir'de ezan saati merak konusu. Peki, İzmir'de iftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı? İşte 2026 İzmir iftar vakti.
İzmir'de oruç tutan binlerce vatandaş, bugün akşam ezanıyla birlikte ilk oruçlarını açacak. İftara ne kadar, kaç saat kaldığını merak eden İzmirliler ise Diyanet tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesini merak ediyor. Peki, İzmir'de iftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı? İşte 2026 İzmir iftar vakti.
İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
2026 yılı İzmir iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.
İzmir'de 19 Şubat Perşembe günü oruç saat 19.00'da açılacak.
İL İL İFTAR SAATLERİ 2026
İstanbul: 18:49
Bursa: 18:50
Edirne: 18:59
Kocaeli: 18:46
Sakarya: 18:44
Çanakkale: 19:01
Tekirdağ: 18:55
Balıkesir: 18:55
Yalova: 18:49
Ankara: 18:35
Konya: 18:40
Eskişehir: 18:44
Kayseri: 18:26
Sivas: 18:20
Kırıkkale: 18:33
Aksaray: 18:34
Karaman: 18:38
Niğde: 18:31
İzmir: 19:00
Manisa: 18:59
Aydın: 18:58
Denizli: 18:52
Muğla: 18:55
Afyonkarahisar: 18:45
Kütahya: 18:47
Uşak: 18:49
Antalya: 18:48
Adana: 18:29
Mersin: 18:33
Hatay: 18:27
Kahramanmaraş: 18:23
Isparta: 18:46
Burdur: 18:47
Osmaniye: 18:26
Trabzon: 17:59
Samsun: 18:18
Ordu: 18:08
Rize: 17:55
Zonguldak: 18:39
Bolu: 18:40
Düzce: 18:42
Tokat: 18:17
Çorum: 18:26
Erzurum: 17:56
Van: 17:52
Malatya: 18:15
Elazığ: 18:12
Erzincan: 18:04
Iğdır: 17:43 (Türkiye'nin ilk iftarı)
Ağrı: 17:48
Kars: 17:47
Gaziantep: 18:21
Diyarbakır: 18:09
Şanlıurfa: 18:15
Mardin: 18:07
Adıyaman: 18:18
Batman: 18:05
Siirt: 18:01