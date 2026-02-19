İzmir iftar vakti 2026: İzmir'de iftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı? (19 Şubat İzmir Ramazan imsakiyesi)

İzmir'de oruç tutan binlerce vatandaş, bugün akşam ezanıyla birlikte ilk oruçlarını açacak. İftara ne kadar, kaç saat kaldığını merak eden İzmirliler ise Diyanet tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesini merak ediyor. Peki, İzmir'de iftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı? İşte 2026 İzmir iftar vakti.