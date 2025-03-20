İzmir iftar vakti 20 Mart 2025 Perşembe: İftar saat kaçta okunacak, akşam ezanına ne kadar kaldı? İşte İzmir güncel imsakiye takvimi
Ramazan ayının 20. gününe ulaşırken, İzmir'de oruç tutan vatandaşlar iftar vaktini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesine göre, İzmir'deki sahur ve iftar saatleri netleşti. Peki, İzmir'de iftar ne zaman okunacak? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 20 Mart tarihli İzmir iftar vakti bilgisi.
İzmir iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının yirminci gününde oruç tutan vatandaşlar güncel imsakiye bilgilerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte İzmir'in iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, İzmir'de iftar vakti saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte 20 Mart 2025 tarihli İzmir iftar saati bilgisi.