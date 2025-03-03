İzmir iftar vakti 3 Mart 2025: İzmir'de iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı? (İzmir Ramazan imsakiyesi)

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

İzmir iftar vakti, Diyanet tarafından açıklanan 3 Mart 2025 İzmir Ramazan imsakiyesi ile belli oldu.



Buna göre; İzmir'de iftar saat 19.13'de açılacak.



İZMİR 2025 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN