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İzmir iftar vakti 4 Mart 2025: İzmir'de iftar saat kaçta okunacak iftara ne kadar kaldı? (İzmir Ramazan imsakiyesi)

İzmir iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının dördüncü gününde oruç tutan ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar güncel imsakiye bilgilerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte İzmir'in iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, İzmir'de iftar vakti saat kaçta? İzmir'de iftara ne kadar kaldı? İşte 4 Mart 2025 tarihli İzmir iftar saati bilgisi.

İzmir iftar vakti 4 Mart 2025: İzmir'de iftar saat kaçta okunacak iftara ne kadar kaldı? (İzmir Ramazan imsakiyesi) - 1

İzmir'de orucun dördüncü gününde iftar saatleri araştırmaları hız kazanmaya başladı. İzmir'de yaşayan ve dün gece sahura kalkıp oruç için niyetlenen vatandaşlar, 4 Mart 2025 Pazartesi tarihli İzmir iftar saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, İzmir'de iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 4 Mart 2025 İzmir iftar vakti.

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İzmir iftar vakti 4 Mart 2025: İzmir'de iftar saat kaçta okunacak iftara ne kadar kaldı? (İzmir Ramazan imsakiyesi) - 2

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

İzmir iftar vakti, Diyanet tarafından açıklanan 4 Mart 2025 İzmir Ramazan imsakiyesi ile belli oldu.

Buna göre; İzmir'de iftar saat 19.14'de açılacak.

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İzmir iftar vakti 4 Mart 2025: İzmir'de iftar saat kaçta okunacak iftara ne kadar kaldı? (İzmir Ramazan imsakiyesi) - 3

İLÇE İLÇE İZMİR İFTAR SAATLERİ

Aliağa İftar Vakti

Bayındır İftar Vakti

Bergama İftar Vakti

Beydağ İftar Vakti

Çeşme İftar Vakti

Dikili İftar Vakti

Foça İftar Vakti

Güzelbahçe İftar Vakti

Karaburun İftar Vakti

Kemalpaşa İftar Vakti

Kınık İftar Vakti

Kiraz İftar Vakti

Menderes İftar Vakti

Menemen İftar Vakti

Ödemiş İftar Vakti

Seferihisar İftar Vakti

Selçuk İftar Vakti

Tire İftar Vakti

Torbalı İftar Vakti

Urla İftar Vakti

Balçova İftar Vakti

Bayraklı İftar Vakti

Bornova İftar Vakti

Buca İftar Vakti

Çiğli İftar Vakti

Gaziemir İftar Vakti

Karabağlar İftar Vakti

Karşıyaka İftar Vakti

Konak İftar Vakti

Narlıdere İftar Vakti

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