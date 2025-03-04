İzmir iftar vakti 4 Mart 2025: İzmir'de iftar saat kaçta okunacak iftara ne kadar kaldı? (İzmir Ramazan imsakiyesi)

İzmir'de orucun dördüncü gününde iftar saatleri araştırmaları hız kazanmaya başladı. İzmir'de yaşayan ve dün gece sahura kalkıp oruç için niyetlenen vatandaşlar, 4 Mart 2025 Pazartesi tarihli İzmir iftar saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, İzmir'de iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 4 Mart 2025 İzmir iftar vakti.