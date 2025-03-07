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İZMİR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? İZMİR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? İZMİR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 7 Mart 2025 İZMİR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?

İzmir iftar vakti saat kaçta okunuyor? İzmir için iftar saatleri ne kadar kaldı? İzmir iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 7 Mart 2025 İzmir Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? İzmir oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..

İZMİR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? İZMİR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? İZMİR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 7 Mart 2025 İZMİR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 1

İZMİR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İzmir iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 7 Mart 2025 İzmir Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? İzmir oruç ne zaman açılacak?

Bugün 7 Mart 2025, İzmir iftar vakti saati 19:17 vaktinde okunacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

İZMİR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? İZMİR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? İZMİR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 7 Mart 2025 İZMİR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 2

İZMİR İÇİN İFTAR SAATLERİNE NE KADAR KALDI?

İzmir iftar vakitlerine ne kadar kaldı?

İLÇE İLÇE İZMİR İFTAR VAKİTLERİNE NE KADAR KALDI?

Aliağa İftar Vakti

Bayındır İftar Vakti

Bergama İftar Vakti

Beydağ İftar Vakti

Çeşme İftar Vakti

Dikili İftar Vakti

Foça İftar Vakti

Güzelbahçe İftar Vakti

İzmir İftar Vakti

Karaburun İftar Vakti

Kemalpaşa İftar Vakti

Kınık İftar Vakti

Kiraz İftar Vakti

Menderes İftar Vakti

Menemen İftar Vakti

Ödemiş İftar Vakti

Seferihisar İftar Vakti

Selçuk İftar Vakti

Tire İftar Vakti

Torbalı İftar Vakti

Urla İftar Vakti

Balçova İftar Vakti

Bayraklı İftar Vakti

Bornova İftar Vakti

Buca İftar Vakti

Çiğli İftar Vakti

Gaziemir İftar Vakti

Karabağlar İftar Vakti

Karşıyaka İftar Vakti

Konak İftar Vakti

Narlıdere İftar Vakti

İZMİR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? İZMİR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? İZMİR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 7 Mart 2025 İZMİR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 3

İZMİR İFTAR VAKİTLERİNE KAÇ DAKİKA VAR?

İzmir iftar vakitleri kaç dakika var? İzmir iftar vakitleri için Ramazan İzmir imsakiye ve İmsakiye adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

İZMİR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? İZMİR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? İZMİR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 7 Mart 2025 İZMİR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 4

7 Mart 2025 İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
01.03.202506:1607:3713:2916:3919:1120:27
02.03.202506:1407:3513:2916:3919:1220:28
03.03.202506:1307:3413:2816:4019:1320:29
04.03.202506:1207:3213:2816:4119:1420:30
05.03.202506:1007:3113:2816:4119:1520:31
06.03.202506:0907:2913:2816:4219:1620:32
07.03.202506:0707:2813:2816:4219:1720:33
08.03.202506:0607:2713:2716:4319:1820:34
09.03.202506:0407:2513:2716:4319:1920:35
10.03.202506:0307:2413:2716:4419:2020:36
11.03.202506:0107:2213:2716:4519:2120:37
12.03.202505:5907:2113:2616:4519:2220:38
13.03.202505:5807:1913:2616:4619:2320:39
14.03.202505:5607:1713:2616:4619:2420:40
15.03.202505:5507:1613:2516:4719:2520:41
16.03.202505:5307:1413:2516:4719:2620:42
17.03.202505:5207:1313:2516:4819:2720:43
18.03.202505:5007:1113:2516:4819:2820:44
19.03.202505:4807:1013:2416:4919:2920:45
20.03.202505:4707:0813:2416:4919:3020:46
21.03.202505:4507:0713:2416:4919:3120:47
22.03.202505:4307:0513:2316:5019:3220:48
23.03.202505:4207:0413:2316:5019:3320:49
24.03.202505:4007:0213:2316:5119:3420:50
25.03.202505:3807:0013:2216:5119:3520:52
26.03.202505:3606:5913:2216:5119:3620:53
27.03.202505:3506:5713:2216:5219:3620:54
28.03.202505:3306:5613:2216:5219:3720:55
29.03.202505:3106:5413:2116:5319:3820:56
30.03.202505:3006:5313:2116:5319:3920:57
İZMİR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? İZMİR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? İZMİR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 7 Mart 2025 İZMİR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 5

İFTAR VAKTİ NEDİR?

İftar vakti, İslam dininde orucun açılma zamanı olup, güneşin batmasıyla başlar. Hz. Peygamber, güneşin tamamen battığı andan itibaren orucun açılmasını tavsiye etmiş, bu vakitte yapılan duaların kabul olacağını bildirmiştir. Tarih boyunca iftar vakti, paylaşma ve yardımlaşma duygusunun en yoğun yaşandığı, aile ve dostların bir araya geldiği önemli bir zaman dilimi olmuştur.

İftar vaktini belirlemede temel ilke, güneşin ufkun altında kaybolmasıdır. Geçmişte bu vakit, güneşin batışının gözlemlenmesiyle tespit edilirken, günümüzde astronomik hesaplamalar ile dakikası dakikasına belirlenmektedir. İslam âlimleri ve astronomlar, güneşin yüksekliğini ve ufuk ile yaptığı açıyı dikkate alarak iftar vakti hesaplamaktadır.

Dünyanın farklı bölgelerinde iftar vakitleri, coğrafi konum ve mevsime bağlı olarak değişir. Ekvator çevresinde iftar saatleri yıl boyunca fazla değişmezken, kuzey ve güney yarım kürede mevsimlere göre gün uzunluğu farklılık gösterir. Kutup bölgelerinde ise yaz aylarında güneşin hiç batmaması nedeniyle, en yakın bölgenin vakitleri veya fıkıh kurulları tarafından belirlenen takdirî süreler esas alınır.

Türkiye’de iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir. Diyanet, her şehrin coğrafi koordinatlarını ve rakımını göz önünde bulundurarak güneşin doğuş ve batışını hassas astronomik hesaplamalarla belirler. Bu veriler doğrultusunda, Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve imsak vakitleri ilan edilir. Böylece oruç tutanlar, belirlenen saatlerde oruçlarını gönül rahatlığıyla açabilir ve bu mübarek vaktin manevi hazzını birlikte paylaşabilir.

İZMİR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? İZMİR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? İZMİR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 7 Mart 2025 İZMİR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 6

İZMİR TERAVİH SAATLERİ

İzmir teravih namazı saat kaçta?

İzmir teravih namazı ne zaman kılınacak? İzmir teravih namazı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

İzmir teravih namazı saati, 20:33 yatsı vakti ile başlayacaktır.

İZMİR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? İZMİR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? İZMİR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 7 Mart 2025 İZMİR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 7

İLÇE İLÇE İZMİR NAMAZ SAATLERİ

Aliağa Namaz Saatleri

Bayındır Namaz Saatleri

Bergama Namaz Saatleri

Beydağ Namaz Saatleri

Çeşme Namaz Saatleri

Dikili Namaz Saatleri

Foça Namaz Saatleri

Güzelbahçe Namaz Saatleri

İzmir Namaz Saatleri

Karaburun Namaz Saatleri

Kemalpaşa Namaz Saatleri

Kınık Namaz Saatleri

Kiraz Namaz Saatleri

Menderes Namaz Saatleri

Menemen Namaz Saatleri

Ödemiş Namaz Saatleri

Seferihisar Namaz Saatleri

Selçuk Namaz Saatleri

Tire Namaz Saatleri

Torbalı Namaz Saatleri

Urla Namaz Saatleri

Balçova Namaz Saatleri

Bayraklı Namaz Saatleri

Bornova Namaz Saatleri

Buca Namaz Saatleri

Çiğli Namaz Saatleri

Gaziemir Namaz Saatleri

Karabağlar Namaz Saatleri

Karşıyaka Namaz Saatleri

Konak Namaz Saatleri

Narlıdere Namaz Saatleri

İZMİR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? İZMİR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? İZMİR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 7 Mart 2025 İZMİR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 8

İL İL İFTAR SAATLERİ

Adana İftar Vakti

Adıyaman İftar Vakti

Afyonkarahisar İftar Vakti

Ağrı İftar Vakti

Aksaray İftar Vakti

Amasya İftar Vakti

Ankara İftar Vakti

Antalya İftar Vakti

Ardahan İftar Vakti

Artvin İftar Vakti

Aydın İftar Vakti

Balıkesir İftar Vakti

Bartın İftar Vakti

Batman İftar Vakti

Bayburt İftar Vakti

Bilecik İftar Vakti

Bingöl İftar Vakti

Bitlis İftar Vakti

Bolu İftar Vakti

Burdur İftar Vakti

Bursa İftar Vakti

Çanakkale İftar Vakti

Çankırı İftar Vakti

Çorum İftar Vakti

Denizli İftar Vakti

Diyarbakır İftar Vakti

Düzce İftar Vakti

Edirne İftar Vakti

Elazığ İftar Vakti

Erzincan İftar Vakti

Erzurum İftar Vakti

Eskişehir İftar Vakti

Gaziantep İftar Vakti

Giresun İftar Vakti

Gümüşhane İftar Vakti

Hakkari İftar Vakti

Hatay İftar Vakti

Iğdır İftar Vakti

Isparta İftar Vakti

İstanbul İftar Vakti

İzmir İftar Vakti

Kahramanmaraş İftar Vakti

Karabük İftar Vakti

Karaman İftar Vakti

Kars İftar Vakti

Kastamonu İftar Vakti

Kayseri İftar Vakti

Kilis İftar Vakti

Kırıkkale İftar Vakti

Kırklareli İftar Vakti

Kırşehir İftar Vakti

Kocaeli İftar Vakti

Konya İftar Vakti

Kütahya İftar Vakti

Malatya İftar Vakti

Manisa İftar Vakti

Mardin İftar Vakti

Mersin İftar Vakti

Muğla İftar Vakti

Muş İftar Vakti

Nevşehir İftar Vakti

Niğde İftar Vakti

Ordu İftar Vakti

Osmaniye İftar Vakti

Rize İftar Vakti

Sakarya İftar Vakti

Samsun İftar Vakti

Şanlıurfa İftar Vakti

Siirt İftar Vakti

Sinop İftar Vakti

Şırnak İftar Vakti

Sivas İftar Vakti

Tekirdağ İftar Vakti

Tokat İftar Vakti

Trabzon İftar Vakti

Tunceli İftar Vakti

Uşak İftar Vakti

Van İftar Vakti

Yalova İftar Vakti

Yozgat İftar Vakti

Zonguldak İftar Vakti

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