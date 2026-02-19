İzmir imsak vakti 2026: İzmir'de sahur bugün saat kaçta? 20 Şubat İzmir Ramazan imsakiyesi
Ege'nin incisi İzmir'de sahur vakti, Ramazan ayının ikinci gününde merak ediliyor. 19 Şubat'ta tutulan yılın ilk orucunun ardından ikinci günün sahur hazırlıkları sürerken, bir yandan da gözler şimdiden ikinci günün sahur vaktine çevrildi. İzmir'de ikamet eden milyonlarca vatandaş, "20 Şubat Cuma İzmir sahur saat kaçta?" ve "İmsak vakti ne zaman?" sorularının yanıtını arıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 Ramazan imsakiyesine göre İzmir için güncel sahur ve imsak saatleri.
İzmir'de Ramazan ayının ikinci günü oruç tutacak olan vatandaşlar İzmir imsak ve sahur vakitlerini araştırmaya başladı. İzmir'de 20 Şubat Cuma gününü oruçlu geçirecek olan on binlerce kişi, susuzluk ve açlıklarını dengede tutabilmek için sahura kalkacak. Peki, İzmir'de sahur bugün saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 İzmir sahur vakti.
İZMİR'DE SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı il il imsak vakitlerine göre İzmir sahur saatleri belli oldu.
Buna göre; İzmir'de 20 Şubat 2026 Cuma günü sahur vakti 06.28 olarak belirlendi.
İL İL SAHUR SAATLERİ 2026
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, 20 Şubat tarihli il il sahur vakitleri belli oldu.
Buna göre; Sahur İstanbul'da saat 06.20'de,
Ankara'da saat 06.05'de,
İzmir'de saat 06,28'de,
Bursa'da saat 06.20'de,
Antalya'da saat 06.14'te,
Adana'da saat 05.55'te yapılacak.