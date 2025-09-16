İzmir karakol saldırısı | 16 yaşındaki saldırganın ayrıntılı ifadesi ortaya çıktı: Hedefinde başka yerler varmış!
İzmir'de iki polisi şehit eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan ifadesinde önce İzmir Fuarı'na saldırmayı, ardından bir barı hedef almayı düşündüğünü anlattı. Bu planlarından vazgeçtiğini anlatan saldırgan, saldırının hazırlığını günler öncesinden yaptığını söyledi.
İzmir'in Balçova ilçesinde iki polisin şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B. isimli saldırganın ifadesi ortaya çıktı.
VİDEO - İzmir'de saldırı anı! Saldırgan yüzünde kar maskesi, sırtında çantayla geldi