İzmir karakol saldırısı | 16 yaşındaki saldırganın ayrıntılı ifadesi ortaya çıktı: Hedefinde başka yerler varmış!

"APARTMANDAN FIRLADIM"

Saldırıyı gerçekleştirdiği sabah annesinin işe gittiğini, babasının da uyuduğunu söyleyen E.B., "Ben saldırı yapıp yapmayacağımı konusunda hala düşünüyordum. Babamın uyanmaya başladığını fark edince, babam beni böyle görmesin diye evden çıktım. Apartmandan 2- 3 dakika bekledikten sonra eve dönmeyeceğimi anladım ve apartmandan fırladım, en yakın karakol olduğu için karakola koştum." dedi.

O esnada karakolun bahçesindeki polislere ateş etmeye başladığını söyleyen saldırgan, şöyle devam etti:

"- Tüfeğe tekrar mermi doldurmaya çalıştım, biraz uğraştıktan sonra tekrar tüfeğe mermi doldurdum. Tüfek 2+1 idi. Etrafta insanlar vardı.

- Toplam 2 ya da 3 kez ateş ettiğimi hatırlıyorum, ateşlerimden kaçının isabet ettiğini bilmiyorum. Bu esnada diğer tarafta insanların sesini duydum.

- Arabanın arasına gizlendim, tekrar tüfeği doldurdum, bağrışma sesini duyunca yola doğru fırladım, yine ellere baktım, baktığım yerde bir kişinin elinde silah vardı, ona ateş ederken kendim de vuruldum."