İzmir karakol saldırısı | 16 yaşındaki saldırganın ayrıntılı ifadesi ortaya çıktı: Hedefinde başka yerler varmış!

İzmir'de iki polisi şehit eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan ifadesinde önce İzmir Fuarı'na saldırmayı, ardından bir barı hedef almayı düşündüğünü anlattı. Bu planlarından vazgeçtiğini anlatan saldırgan, saldırının hazırlığını günler öncesinden yaptığını söyledi.

İzmir karakol saldırısı | 16 yaşındaki saldırganın ayrıntılı ifadesi ortaya çıktı: Hedefinde başka yerler varmış! - 1

İzmir'in Balçova ilçesinde iki polisin şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B. isimli saldırganın ifadesi ortaya çıktı.

VİDEO - İzmir'de saldırı anı! Saldırgan yüzünde kar maskesi, sırtında çantayla geldi

VİDEO - İzmir'de saldırganla çatışma anları

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir karakol saldırısı | 16 yaşındaki saldırganın ayrıntılı ifadesi ortaya çıktı: Hedefinde başka yerler varmış! - 2

2 POLİS ŞEHİT OLDU

Saldırı 8 Eylül günü gerçekleşti.

16 yaşındaki Saldırgan E.B.'nin açtığı ateşle 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu.
Olayda polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralandı.

Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

İzmir karakol saldırısı | 16 yaşındaki saldırganın ayrıntılı ifadesi ortaya çıktı: Hedefinde başka yerler varmış! - 3

SALDIRGAN VE BABASI TUTUKLANDI

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan E.B. ve babasıyla birlikte, biri İran, dördü Suriye uyruklu olmak üzere toplam beş kişi daha tutuklandı.

Saldırganın annesi ve diğer üç ise zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir karakol saldırısı | 16 yaşındaki saldırganın ayrıntılı ifadesi ortaya çıktı: Hedefinde başka yerler varmış! - 4

AYRINTILI İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gerçekleştirdiği saldırıda iki polisi şehit eden E.B.'nin ayrıntılı ifadesi ortaya çıktı.

İlk olarak İzmir Fuarı'na saldırmayı planladığını anlatan E.B., daha sonra bu fikrinden vazgeçtiğini anlattı.

İzmir karakol saldırısı | 16 yaşındaki saldırganın ayrıntılı ifadesi ortaya çıktı: Hedefinde başka yerler varmış! - 5

BİR BARI HEDEF ALMAYI DA PLANLAMIŞ

Bu fikrinden vazgeçtikten sonra bir barı hedef almayı plandığını anlatan saldırgan, "Barda alkol içildiği için saldırı yapmak istedim. Daha sonra o saldırının olmayacağını düşündüm. Evimizin yakınındaki polis karakoluna saldırmayı düşünmeye başladım. Gece uyudum ama aklımda bu düşünce vardı." dedi.

Saldırı sabahı 06.00'da hazırlanmaya başladığını anlatan saldırgan E.B., silah ve mermileri ise ağustos ayında çantasına koyduğunu söyledi.

İzmir karakol saldırısı | 16 yaşındaki saldırganın ayrıntılı ifadesi ortaya çıktı: Hedefinde başka yerler varmış! - 6

ÇANTASINI NASIL HAZIRLADIĞINI ANLATTI

Saldırgan E.B. şöyle devam etti:

"Saldırıda kullandığım el yapımı patlayıcıları çantama koydum. Patlayıcıyı torpilleri birleştirdikten sonra dışına da çelik bilyeleri koyup hazırladım. İki el yapımı patlayıcıyı bu şekilde hazırlamıştım.

Sustalı bıçağı çantama koydum. Çatışmada yaralanırsam mermiyi çıkarmak için bıçağı çantama koydum. Yaralarımı sarmak için peçete koydum.

Yaraya dökmek için kolonya da koydum. Yaramı sarmak için kumaş kesmek amacıyla çantama makas da koydum."

İzmir karakol saldırısı | 16 yaşındaki saldırganın ayrıntılı ifadesi ortaya çıktı: Hedefinde başka yerler varmış! - 7

"APARTMANDAN FIRLADIM"

Saldırıyı gerçekleştirdiği sabah annesinin işe gittiğini, babasının da uyuduğunu söyleyen E.B., "Ben saldırı yapıp yapmayacağımı konusunda hala düşünüyordum. Babamın uyanmaya başladığını fark edince, babam beni böyle görmesin diye evden çıktım. Apartmandan 2- 3 dakika bekledikten sonra eve dönmeyeceğimi anladım ve apartmandan fırladım, en yakın karakol olduğu için karakola koştum." dedi.

O esnada karakolun bahçesindeki polislere ateş etmeye başladığını söyleyen saldırgan, şöyle devam etti:

"- Tüfeğe tekrar mermi doldurmaya çalıştım, biraz uğraştıktan sonra tekrar tüfeğe mermi doldurdum. Tüfek 2+1 idi. Etrafta insanlar vardı.

- Toplam 2 ya da 3 kez ateş ettiğimi hatırlıyorum, ateşlerimden kaçının isabet ettiğini bilmiyorum. Bu esnada diğer tarafta insanların sesini duydum.

- Arabanın arasına gizlendim, tekrar tüfeği doldurdum, bağrışma sesini duyunca yola doğru fırladım, yine ellere baktım, baktığım yerde bir kişinin elinde silah vardı, ona ateş ederken kendim de vuruldum."

DAHA FAZLA GÖSTER