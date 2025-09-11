İzmir karakol saldırısı: Babasıyla atış talimi yaptı
İzmir'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın, silah kullanmayı av meraklısı babasından öğrendiği, onunla atış talimi yaptığı ortaya çıktı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Saldırıyı gerçekleştiren E.B.'nin cep telefonu ve bilgisayarındaki "dijital ayak izi"nde inceleme yapıldı.