İzmir karakol saldırısı şehitlerine son görev
İzmir'in Balçova ilçesinde karakola yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda şehit düşen polisler, son yolculuklarına uğurlandı.
Saldırıda şehit düşen 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın'ın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerin ardından ailelerine teslim edildi.
Şehitler için Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde tören düzenlendi.