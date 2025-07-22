İzmir Konak'ta sular ne zaman gelecek? İZSU su kesintisi programı
İzmir'de, bağlantı çalışması nedeniyle 17 mahallede 24 saat süreyle su kesintisi gerçekleştirecek. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yayımlanan duyuruyla su kesintisi yaşanacak İzmir ilçeleri duyuruldu. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 22 Temmuz Salı günü su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve kesinti saatlerini açıkladı. Buna göre kentte planlı kesintilerin yaşanacağı ilçeler duyuruldu.