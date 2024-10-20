İzmir Körfezi kıyısı yeşile büründü

"YOSUNLAR EKOSİSTEMİ DENGELİYOR"

Yosunların deniz ekosistemini dengelediğini dile getiren Prof. Dr. Taşkın, “Yosunlar bir dönem kıyıdan toplandı. Toplanmasına bağlı olarak iç körfezde fitoplankton artışı oldu ve balıkların da solungaçlarını tıkayarak ölümlerine sebep oldu. Her ne kadar bu tür makro yosunları, körfezde istemesek de bu dönem içerisinde buraya gelen besleyici elementleri ve kirliliği düzenlemesi açısından bu yosunların olmasında fayda var.” diye konuştu.