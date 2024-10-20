İzmir Körfezi kıyısı yeşile büründü
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde kıyıya yakın bazı noktalar, yeşile büründü. Uzmanlar, sudaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla deniz yosunlarının gün yüzüne çıktığını açıkladı. Yosunlarda kış mevsiminde azalma beklenirken ilkbahar ile birlikte yine artış olacağı ifade ediliyor.
Bostanlı sahilinde kıyıya yakın bazı noktalar, sudaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen deniz yosunlarıyla kaplandı.
Mevsimsel değişimle birlikte kirliliğe bağlı ortaya çıkan yosunlar, kirliliğin arttığı İzmir Körfezi'nde yayılım gösterdi.