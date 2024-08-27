İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması için uyarı afişleri asıldı

Toplu balık ölümleri ve kötü koku ile gündeme gelen İzmir Körfezi'nde balık avlanması yasaklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemede organizmalardaki ciddi artış sebebiyle sudaki çözünmüş oksijen miktarının düştüğü tespit edilen Körfez'de arıtma tesislerini çıkış noktalarından alınan suların analiz sonuçları beklenirken, yetkililer bölgede balık avlanmaması konusunda vatandaşları uyardı.

İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması için uyarı afişleri asıldı - 1

OLTA BALIKÇILARINA UYARI

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri devam ediyor. Uzmanlar bölgede balık avlanmaması konusunda uyarılarda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması için uyarı afişleri asıldı - 2

BAKANLIK SONUÇLARI BEKLİYOR

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 7 dere ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesislerinin çıkış noktasından alınan numuneleri analiz etti. Körfezin bu bölgelerinden alınan örneklerin analız sonuçları bekleniyor.

İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması için uyarı afişleri asıldı - 3

İZSU GEMİLERİ ÇALIŞTI

İZSU'ya ait bir gemi de Alsancak Limanı açıklarında aldığı suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj etti.

İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması için uyarı afişleri asıldı - 4

İZSU'DAN ÇALIŞMA

Bu yöntemle su içindeki oksijen oranının artırılması hedefleniyor.

İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması için uyarı afişleri asıldı - 5

BAYRAKLI SAHİLİNDEKİ POMPALAR KALDIRILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından denizdeki oksijen oranını artırmak amacıyla Bayraklı sahiline konulan 4 hidrosoft pompa ise bulunduğu yerden kaldırıldı.

İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması için uyarı afişleri asıldı - 6

'BALIK AVLAMAYIN' UYARISI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin görüldüğü körfezden balık tutulmaması konusunda vatandaşları uyarıyor. Ölü balıkların görüldüğü Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez tarafından da uyarıcı afişler asıldı.

İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması için uyarı afişleri asıldı - 7

KÖTÜ KOKU KISMEN AZALDI

Muhtar Nursel Ölmez, geçen haftadan bu yana balık ölümlerinin yaşandığı körfezde kokunun kısmen azalmaya başladığını söyledi.

İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması için uyarı afişleri asıldı - 8

VATANDAŞLARA UYARI

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin balık tutmanın yasak olduğunu kendisine bildirdiğini anlatan Ölmez, "Görüldüğü taktirde ceza uygulanacak. Bana bunu söyledikleri için ve burada çok fazla balık tutmaya gelen vatandaş olduğu için uyarıcı bir yazı yazıp asma gereği duydum. Bilinçli olanlar gelmiyor ama geceleri bilmiyorum. Gündüzleri biz uyardık." diye konuştu.

İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması için uyarı afişleri asıldı - 9
İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması için uyarı afişleri asıldı - 10
İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması için uyarı afişleri asıldı - 11
İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması için uyarı afişleri asıldı - 12
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