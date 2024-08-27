İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması için uyarı afişleri asıldı
Toplu balık ölümleri ve kötü koku ile gündeme gelen İzmir Körfezi'nde balık avlanması yasaklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemede organizmalardaki ciddi artış sebebiyle sudaki çözünmüş oksijen miktarının düştüğü tespit edilen Körfez'de arıtma tesislerini çıkış noktalarından alınan suların analiz sonuçları beklenirken, yetkililer bölgede balık avlanmaması konusunda vatandaşları uyardı.
OLTA BALIKÇILARINA UYARI
İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri devam ediyor. Uzmanlar bölgede balık avlanmaması konusunda uyarılarda bulundu.