İzmir Körfezi'nde endişelendiren görüntü: Balık ölümleri başladı
İzmir'de geçen yıl körfezdeki kirliliğe bağlı oluşan ve hava sıcaklığının artmasıyla yeniden ortaya çıkan pis koku zaman zaman bölgede etkisini sürdürürken, balık ölümleri de tekrar başladı.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "2023 yılında kötüye gittiğimiz konusunda uyarılarda bulunduk. Fabrikalardan ve derelerden gelen suyun arıtması gerektiğini vurguladık" dedi.