İzmir Körfezi'nde endişelendiren görüntü: Balık ölümleri başladı

Daha önce görünmüyordu. Ardından plankton patlamaları başladı. 2023 yılında kötüye gittiğimiz konusunda uyarılarda bulunduk. Fabrikalardan ve derelerden gelen suyun arıtması gerektiğini vurguladık. Bayraklı'da inanılmaz kötü bir koku vardı. Yapılan çalışmalarda denize alüminyum sülfat döküyorlar. Bir yandan suyu havalandırıyorlar. Burası akvaryum değil bir derya. Belediye 'Alüminyum sülfat atacağız' diyor. Bu madde havuzlarda yeşil yosun olmasın diye kullanılır. Bunun körfezle hiçbir ilgisi yok. O konuda da bilgileri yok. Arıtmalarda sorun olduğunu düşünüyorum."



