İzmir Körfezi'nde plankton patlaması. Deniz kahverengiye döndü
10.11.2025 15:41
DHA
İzmir Körfezi'nin rengi kahverengiye döndü. Körfezde kötü koku ve balık ölümleri sürerken uzmanlar, bu durumun plankton patlamasından kaynaklandığını dile getirdi.
İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve kötü koku sürüyor.
Körfezde bazı bölgelerde denizin rengi kahverengiye dönerken sahilde yürüyüşe çıkan ve burada vakit geçirmek isteyenler, pis kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi.
PLANKTON PATLAMASI YAŞANIYOR
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bölgede sürekli olarak plankton patlaması yaşandığını belirtti.
"İzmir Körfezi çok kirli. Zaten iki yıl üst üste balık ölümleri oldu. Önümüzdeki yıl da yaz ayları geldiği zaman aynı durumlar karşı karşıya kalabiliriz." diye konuşan Prof. Dr. Yaşar, "Şu anda havaların biraz serin olması durumu kurtarıyor. Bu koku ve körfezin renginin koyu kahverengi ve kızıla dönmesi de plankton patlamasından kaynaklanıyor. Kirlilik devam ettikçe plankton patlamaları da devam eder." ifadelerini kullandı.