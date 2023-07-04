İzmir Körfezi'ndeki batık gemiler keşfedilmeyi bekliyor
İzmir'de çeşitli tarihlerde savaş, çarpışma sırasında ya da arıza nedeniyle körfeze gömülen batık gemiler keşfedilmeyi bekliyor. İzmir Körfezi'nde yaptıkları çalışmada yaklaşık 8 batık gemi tespit ettiklerini ifade eden uzmanlar, körfezin kültür değerini net olarak ortaya çıkarabilmek için İzmir Körfezi'nde geniş çaplı bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti.
Tarih boyunca önemli bir liman kenti olan İzmir, büyük uygarlıkları ev sahipliği yapmanın yanı sıra stratejik konumu nedeniyle asırlar boyunca hem ticari gemileri hem de savaş gemilerini İzmir Körfezi'nde ağırladı.
İzmir, antik kentleri ile karada, batık gemilerle ise İzmir Körfezi'nde önemli bir arkeoloji mirası barındırıyor.